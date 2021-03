FOTO: Stále viac obcí hlási žiadnych pozitívnych. VÝSLEDKY ôsmeho kola testovania

Pozrite si výsledky víkendového testovania v okresoch Nové Zámky a Komárno. Na cestu do práce stačí v okrese Nové Zámky test každých 14 dní.

15. mar 2021 o 8:37 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Od 15. marca je okres Nové Zámky podľa Covid automatu v tzv. červenej fáze.

Červená fáza a povinný respirátor

To znamená, že obyvateľom stačí na cestu do práce absolvovať antigénový test každých 14 dní. Pohyb vonku (mimo cesty do práce) a medzi okresmi je však naďalej možný len s testom s platnosťou sedem dní.

Od pondelka 15. marca je tiež povinné nosiť respirátor FFP2 vo všetkých interiéroch.

Na Slovensku sa počas uplynulého víkendu konalo už ôsme kolo tzv. skríningového testovania. Zapojili sa do nich aj mestá Nové Zámky a Komárno, vrátane viacerých okolitých obcí.



Iné samosprávy zas využili dobré susedské vzťahy a ich občania sa dali otestovať v susedných dedinách.

Tešia sa z nuly

Stále viac obcí avizuje 0-vú mieru pozitivity. Zo stoviek otestovaných ľudí tam nemal nikto pozitívny výsledok testu. Výsledky testovania v jednotlivých obciach prinášame nižšie.

"Ešte nikdy som sa tak netešil nule ako tejto," uviedol zástupca starostu Semerova Peter Čelko.

V Bánove otestovali vyše 1200 ľudí, pozitivita je nula.

V sobotu 13. marca spravili na odberových miestach zriadených samosprávou 4030 antigénových testov. V 6 prípadoch vyšiel pozitívny výsledok. Miera pozitivity tak dosiahla 0,15 percenta. Týždeň predtým to bolo 0,39 percenta z 4061 vykonaných testov. Ešte predtým, v poslednú februárovú sobotu to bolo 0,46 percenta z 3015 testov.

Miera pozitivity klesá aj v meste Komárno.