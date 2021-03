Kuriózna bilancia Svodínčanov

Po piatich prehrách prišlo päť víťazstiev.

11. mar 2021 o 16:31 Roman Guliš

Futbalisti ŠK Svodín vstúpili do sezóny 2020/2021 katastrofálne, keď prvých päť zápasov v V. lige – Východ prehrali. Vo Svodíne však po tejto hrozivej bilancii nenasledovala výmena trénera.

Po neúplnej jeseni patrí futbalistom ŠK Svodín v V. Lige – Východ ôsma priečka. Mužstvo vstúpilo do sezóny piatimi prehrami, ďalších päť stretnutí však už bolo víťazných. Aj o tejto kurióznej bilancii sme sa porozprávali s predsedom klubu Tomášom Kunyikom.

Predseda ŠK Svodín Tomáš Kunyik (zdroj: TK)

S takou bilanciou, akú ste vyprodukovali za desať zápasov jesene sa nestretávame často. Mohli by ste nám k tomu povedať niečo bližšie?

Predsezónne očakávania zo strany vedenia klubu boli držať sa v strede tabuľky a vyhnúť sa bojom o záchranu. Snáď to vyvolalo tlak, ktorý hráči v úvode súťaže neuniesli. Máme v mužstve viacerých takých, ktorí piatu ligu ešte nikdy nehrali a tak boli na trávniku kvôli očakávaniam viac vystresovaní, ako to bolo únosné. Súťaž sa žiaľ nezačala tak, ako by sme si to predstavovali. V prvých piatich zápasoch podalo naše mužstvo veľmi slabý výkon, čoho výsledkom bola nula na konte získaných bodov. Bolo cítiť napätie nie len zo strany hráčov, ale aj trénera Zsolta Kianeka. Táto situácia bola aj pre naše vedenie na hlboké zamyslenie.

U väčšiny klubov by za takéhoto stavu nasledovalo odvolanie trénera, vo Svodíne to tak ale nebolo. S vedením sme sa rozhodli stáť za trénerom Kianekom i hráčmi aj v týchto ťažkých chvíľach, i keď bol na nich vyvíjaný zo strany vedenia obce i fanúšikov veľký tlak. Túto skutočnosť sme zdelili aj hráčom na spoločnom posedení, čo bol asi zlomový bod. Pokoj, sebavedomie a dobrá nálada začali panovať na tréningoch, ale aj zápasoch. Po dlhom čase sa vrátil do mužstva Ádám Kanyicska, ktorý sa po piatich kolách „aklimatizácie“ stal jeho ozajstným lídrom. Jeho bojovnosť a odhodlanie dodalo silu a sebavedomie aj ostatným hráčom. Mužstvo nesklamalo dôveru vedenia a sériou piatich víťazstiev za sebou dokázalo, že vie v tejto súťaži obstáť so cťou. Chlapci umlčali aj neprajníkov, ktorí svojimi prejavmi v ťažkom období rozhodne mužstvu neprospeli.