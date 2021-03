Komárno v Radave opäť úspešné

KFC zastavil rozlet mužstva z popredia tabuľky.

11. mar 2021 o 8:50 Roman Guliš

FUTBAL

II. LIGA

Dohrávka 16.kola

KFC Komárno – FK Železiarne Podbrezová 2:1 (0:0). Komárno si pozvalo aj tretie mužstvo tabuľky na umelý trávnik do Radavy a po dobrom výkone najmä po prestávke získalo jeho skalp. Prvý polčas priniesol vyrovnanú hru, ale málo nebezpečných situácií pred oboma bránami. So streleckými pokusmi, ktoré boli len propagačného charakteru, si obaja brankári bez problémov poradili. Po zmene strán vzali opraty do svojich rúk fialovo-bieli. Boli živší, iniciatívnejší, čo prinieslo svoje ovocie v 63. minúte. Komárno dostalo príležitosť spoza šestnástky zahrávať trestný kop. Loptu si postavil Goran Matič a umiestnil ju presne k ľavej žrdi – 1:0. Hostia sa samozrejme nechceli zmieriť s týmto výsledkom a podnikali nebezpečné útočné akcie. Po jednej z nich mohol vyrovnať Kovačik, ale opečiatkoval len pravú žrď Brédovej brány. Aj na opačnej strane niekoľkokrát horelo, blízko ku gólu bol Bayemi, ale jeho strelu z dobrej pozície zblokoval obranca. KFC poistil svoje vedenie päť minút pred koncom, keď sa lopta po centri z pravej strany dostala až k Salátovi, ktorý ju upratal do siete. Hostia, ktorí boli v posledných štyroch zápasoch stopercentní, skorigovali stav Galčíkom už v nadstavenom čase. To však bol posledný moment tohto duelu.

Góly: 63. G. Matić, 85. Saláta – 90+2. Galčík .Rozhodoval Čiernik, bez divákov. ŽK: Tóth, Bréda – Godál,Kukoľ, Galčík.

KFC: Bréda – Popović, Saláta, Szöcs, Šurnovský, Šimko, Szetei (76. Krela), Domonkos, Bayemi (84. Pastorek), G. Matić (84. Machara), G. Tóth (64. Sidibe).