VIDEO: Rokovanie poslancov skončilo predčasne. Časť z nich sa zbalila a odišla

Primátor tvrdí, že dôvodom je možné ohrozenie Covidom-19.

10. mar 2021 o 13:06 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Ak obyvatelia čakali na vybavenie dôležitých záležitostí, o ktorých mali poslanci na mestskom zastupiteľstve 10. marca rokovať, budú si musieť ešte počkať.

Po prvej prestávke rokovanie opustila časť poslancov. Ostali len opoziční poslanci, primátor a pracovníci radnice. Zastupiteľstvo tak trvalo len necelé tri hodiny, kým ho primátor Otokar Klein následne predčasne ukončil.

Až 21 bodov programu zastupiteľstva tak ostalo neprerokovaných. "O ďalšom termíne zastupiteľstva budem všetkých informovať," vyhlásil primátor.

Opoziční poslanci rozhodnutie svojich kolegov nechápu. "Je to nepochopiteľné, nerozumieme tomu, prečo takáto veľká skupina zrazu opustí rokovanie. Toto vôbec nereprezentuje politickú kultúru," povedal krátko po predčasnom konci zastupiteľstva poslanec Štefan Pivoda.

"Ja osobne som musel predčasne odísť, mám nejaké, dosť vážne, záležitosti. Za ostatných hovoriť nemôžem," povedal druhý viceprimátor a jeden z poslancov Norbert Kádek.

"Nehnevajte sa, nebudem sa k tomu vyjadrovať," povedal ďalší z poslancov, ktorí predčasne odišli, Štefan Danis.

K predčasnému odchodu poslancov sa na sociálnej sieti vyjadril aj vedúci majetkovo-právneho odboru na radnici Gabriel Závodský.

"Žiaľ, stala sa veľmi nepríjemná vec. Väčšina poslancov mala dôvodné podozrenie, že niektorí poslanci sa nepodrobili Covid testu a preukázali sa falošnými potvrdeniami. Preto rokovanie opustili," uviedol Závodský.

Toto zdôvodnenie potvrdil na sociálnej sieti aj primátor Otokar Klein. "Väčšina poslancov mala dôvodné podozrenie, že dvaja poslanci sa nepodrobili AG testu na Covid. Najprv sa preukázali falošným potvrdením, potom sa odmietli testovať na mieste konania rokovania. Následne sa preukázali potvrdeniami o vykonaní testu v MOM na Lastovičej ulici, o ktorých si poslanci, vzhľadom na predošlý incident, keď testovanie odmietli mysleli, že sú tiež falošné a preto rokovanie opustili," uviedol primátor Otokar Klein.

O ktorých poslancov, s údajne falošnými testami, malo ísť zisťujeme.

K situácii sa vyjadril aj poslanec Peter Podbehlý. "Po ukončení rokovania som sa pred všetkými prítomnými kolegami spýtal primátora, prečo nerokujeme častejšie a online ako napríklad mesto Prievidza, ktorá tento rok rokovala online už štyrikrát. Relevantnej odpovede som sa nedočkal," povedal Peter Podbehlý, jeden z poslancov, ktorí neodišli.

"Ja som nemal vedomosť, kto z poslancov mal podozrenie o nejakých údajných falošných testoch kolegov, ani ktorých poslancov sa to týka. Každopádne podobný scenár sa v princípe neudial prvýkrát a pán primátor by mohol zvážiť aj môj návrh rokovať online, keďže som mu stihol ešte povedať že z domu by nikto len tak neušiel. Mrzí ma, že človek si upraví svoj program, zoberie si aj pár dní dovolenky a takto to dopadne," pokračuje Peter Podbehlý.

"Taktiež ma mrzí, že kluby bojujúce o prežitie budú musieť čakať na dotácie a podobne aj občania nášho mesta, ktorí mali podané dôležité žiadosti, o ktorých sme mali dnes rokovať," dodal Podbehlý.

