Odpad z testovania: Tieto firmy z Nových Zámkov ho môžu prepravovať

Odpad z testovania na Covid-19 môžu prevážať aj dve firmy z Nových Zámkov a jedna zo Šurian.

9. mar 2021 o 22:33 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vydalo prvé dve poverenia pre spoločnosti, ktoré môžu zneškodňovať odpad vzniknutý z testovania na COVID-19.

Ide o 2 prevádzky – zariadenie na energetické využitie odpadov Kokšov – Bakša, prevádzkovateľom je spoločnosť Kosit, a.s., a zariadenie na energetické využitie odpadov Bratislava, prevádzkovateľom je spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), a.s.



Prepravu odpadu do zariadení zabezpečí 128 subjektov.



Prevádzkovatelia odberných miest a samosprávy sa v prípade problémov s odvozom odpadu môžu obrátiť na niektorú spoločnosť oprávnenú na prepravu odpadu z testovania na COVID-19.

V Nitrianskom kraji sú oprávnené prepravovať odpad (Katalógové číslo 18 01 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy) tieto spoločnosti: