Veľmi krátka halová sezóna s úspechmi ACNZ

Milan Haborák ml. získal dva cenné kovy.

9. mar 2021 o 17:09 Roman Guliš

Na šampionáte dospelých dva bronzy pre ACNZ

Prvou a žiaľ aj predposlednou majstrovskou halovou súťažou boli predposledný februárový víkend majstrovstvá Slovenska mužov a žien jednotlivcov.

Napriek skutočnosti, že pretekári AC Nové Zámky pred touto súťažou neabsolvovali žiadny špecializovaný halový tréning, na tomto halovou šampionáte získali dve cenné bronzové medaily a ďalších 7 finálových umiestnení. Do bodovania klubov Slovenska z majstrovských súťaží si zapísali prvých 35 bodov a to štartovali vekom len juniori do 19 rokov a dorastenci do 17 rokov.

Za predchádzajúce štyri roky získali novozámockí pretekári z halových M-SR dospelých najviac 12 bodov v roku 2017 a v ďalších rokoch ešte podstatne menej. Pred halovými M-SR juniorov, ktorými sa skončí chudobná halová majstrovská sezóna(nebudú halové M-SR žiactva, dorastu a vo viacbojoch a samozrejme ani oblastné šampionáty ZsAZ), je tak zisk 35 bodov veľmi dobrým začiatkom v novej atletickej sezóne 2021.