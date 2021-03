FOTO: Siedme kolo testovania v okresoch Nové Zámky a Komárno: Viacero obcí hlási 0 pozitívnych

Prinášame niektoré výsledky 7. kola skríningového testovania v okresoch Nové Zámky a Komárno.

8. mar 2021 o 10:06 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. V meste sa opäť konalo víkendové testovanie. Radnica zriadila na základných školách šesť odberných miest.

Obyvatelia okresu Nové Zámky totiž na cestu do práce stále potrebujú negatívny výsledok (aspoň) antigénového testu. Okresy Nové Zámky a Komárno sú stále v bordovej fáze.

Na to, aby dieťa mohlo nastúpiť do škôlky a prvého stupňa základnej školy, je potrebný negatívny test rodiča, nie starší ako 7 dní. Negatívny test treba aj pre vstup do interiérov niektorých prevádzok.

Od pondelka 8. marca je treba mať v prípade návštevy obchodu a cesty hromadným dopravných prostriedkom respirátor FFP2.

V sobotu 6. marca spravili na odberových miestach zriadených samosprávou 4061 antigénových testov. V 16 prípadoch vyšiel pozitívny výsledok. Miera pozitivity tak dosiahla 0,39 percenta.



Pre porovnanie, týždeň predtým to bolo 0,46 percenta z 3015 testov. Ešte týždeň predtým bola pozitivita na úrovni 0,30 percenta (3961 vykonaných testov).

Vo viacerých obciach zaznamenali 0-percentný výskyt pozitívnych. Niektoré obce začali obyvateľom rozdávať vitamíny a respirátory. Napríklad vo Svodíne ich minulý víkend rozdávali počas testovania.

Vybrané výsledky 7. kola skríningového testovania v okresoch Nové Zámky a Komárno. Uvedené sú iba výsledky z odberných miest zriadených samosprávou:

Miesto / počet testov / počet pozitívnych testov / miera pozitivity v %

Nové Zámky / 4061 testov / 16 pozitívnych / 0,39 percenta

/ 4061 testov / 16 pozitívnych / 0,39 percenta Jatov / 367 testov / 0 pozitívnych / 0,0 percenta

/ 367 testov / 0 pozitívnych / 0,0 percenta Podhájska / 420 testov / 0 pozitívnych / 0,0 percenta

/ 420 testov / 0 pozitívnych / 0,0 percenta Bánov / 1245 testov / 2 pozitívni / 0,16 percenta

/ 1245 testov / 2 pozitívni / 0,16 percenta Andovce / 593 testov / 1 pozitívny / 0,16 percenta

/ 593 testov / 1 pozitívny / 0,16 percenta Veľký Kýr / 1135 testov / 2 pozitívni / 0,18 percenta

/ 1135 testov / 2 pozitívni / 0,18 percenta Dolný Ohaj / 661 testov / 1 pozitívny / 0,15 percenta

/ 661 testov / 1 pozitívny / 0,15 percenta Veľké Lovce / 659 testov / 1 pozitívny / 0,15 percenta

/ 659 testov / 1 pozitívny / 0,15 percenta Kolta / 596 testov / 0 pozitívnych / 0,00 percenta

/ 596 testov / 0 pozitívnych / 0,00 percenta Michal nad Žitavou / 388 testov / 2 pozitívni / 0,52 percenta

/ 388 testov / 2 pozitívni / 0,52 percenta Hul / 479 testov / 0 pozitívnych / 0,00 percenta

/ 479 testov / 0 pozitívnych / 0,00 percenta Tvrdošovce / 2409 testov / 6 pozitívnych / 0,25 percenta

/ 2409 testov / 6 pozitívnych / 0,25 percenta Strekov / 727 testov / 1 pozitívny / 0,14 percenta

/ 727 testov / 1 pozitívny / 0,14 percenta Svodín / 1106 testov / 3 pozitívni / 0,27 percenta

/ 1106 testov / 3 pozitívni / 0,27 percenta Salka / 389 testov / 2 pozitívni / 0,51 percenta

/ 389 testov / 2 pozitívni / 0,51 percenta Komárno / 9797 testov / 52 pozitívnych / 0,53 percenta

/ 9797 testov / 52 pozitívnych / 0,53 percenta okres Komárno / 40 281 testov / 234 pozitívnych / 0,58 percenta

/ 40 281 testov / 234 pozitívnych / 0,58 percenta Iža / 755 testov / 5 pozitívnych / 0,66 percenta

/ 755 testov / 5 pozitívnych / 0,66 percenta Patince / 349 testov / 1 pozitívny / 0,29 percenta

/ 349 testov / 1 pozitívny / 0,29 percenta Trávnik / 404 testov / 1 pozitívny / 0,25 percenta

/ 404 testov / 1 pozitívny / 0,25 percenta Moča / 529 testov / 2 pozitívni / 0,38 percenta

/ 529 testov / 2 pozitívni / 0,38 percenta Bátorove Kosihy / 1459 / 6 pozitívnych / 0,41 percenta

