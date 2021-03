Komunikácia so štátom je chaotická, tvrdí radnica v Nových Zámkoch

Náklady na testovanie si chce dať preplatiť.

5. mar 2021 o 12:00 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Mesto podľa vlastných slov ako člen Únie miest Slovenska a ZMOS privítalo možnosť vzniku súkromných mobilných odberových miest (MOM).



"Je to absolútne nevyhnutné, vzhľadom na to, že Nové Zámky, tak isto, ako mnohé slovenské mestá a obce, už nie sú schopné a ani ochotné brať víkendové pretestovanie obyvateľov naďalej iba na svoje plecia," povedala hovorkyňa mesta Petronela Bernáth.

Zároveň dodala, že celý proces doterajšieho celoplošného testovania by vláda bez pomoci a spolupráce samospráv nedokázala nikdy zvládnuť.



"Komunikácia zo strany vlády vo veci skríningového testovania je chaotická, jednoznačné informácie boli poskytnuté na poslednú chvíľu," prezradila hovorkyňa.

V meste fungujú momentálne štyri stále bezplatné MOM a jedno odberné miesto pri nemocnici. Mesto by privítalo, keby sa otvorili ďalšie. Podľa záujmu o testovanie by to mali byť asi štyri nové MOM.



"Samospráva bude nápomocná, napríklad pri poskytovaní priestorov," uviedla Petronela Bernáth.

Náklady si chcú nechať preplatiť

Prvé a druhé kolo skríningového testovania stálo mesto 145-tisíc eur, vrátane stravy, na všetkých odberných miestach pre šiestich členom testovacieho tímu .

"V rovnakej výške mesto očakáva aj príjmy od štátu," dodala hovorkyňa.