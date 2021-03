Na dvoch kolesách aj do práce: Novozámčan Peter o podmienkach na bicyklovanie v meste

Novozámčan Peter prezradil, aký má dojem a zážitky z využívania bicykla v meste. Trochu miesta by ubral autám a veľa by ho pridal bicyklom.

4. mar 2021 o 20:34 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Novozámčan a notár Peter Danczi využíva bicykel pravidelne. Nielen ako hobby ale aj ako bežný dopravný prostriedok.

Pre Naše Novosti porozprával o svojej „záľube“ a možnostiach cyklistov v Nových Zámkoch.

Koľko zvykneš denne odpedálovať? Akú dlhú trasu robíš cestou do práce?



V dobrom počasí sa zvyknem častejšie bicyklovať s rodinou, keď sa ochladí, tak bicykel využívam väčšinou iba do práce. Mám prácu v centre mesta, kde obvykle sedím celý deň v kancelárii. Takže ráno odídem asi 1,5 kilometra do kancelárie, na obed obvykle idem domov 1,5 kilometra, po obede zase naspäť do kancelárie a naspäť domov.

Takže v bežný deň tak orientačne urobím asi šesť kilometrov. Občas idem za klientom mimo kancelárie, ale to nie je často. Ale vo fakt zlom počasí nejazdím na bicykli, až taký zarytý nie som.

Prečo volíš ako spôsob dopravy práve bicykel? Aké má pre teba benefity?

Aby som nezachádzal do klišé ako zdravie a podobne, tak sa rovno priznám, že na bicykli do roboty som začal chodiť najmä v lete, aj kvôli problematickému parkovaniu v meste.

Veľakrát som autom zaparkoval tak ďaleko, že som už skoro mohol ísť z domu a rovno aj pešo. Zistil som, že bicyklom sa tým pádom presuniem všade a v podstate o dosť rýchlejšie ako autom. A tak som v tom pokračoval aj v horšom počasí. A začalo ma to aj baviť.



Veľa Zámčanov hovorí, že bicykel by aj používali, ale boja sa kvôli bezpečnosti. Ty sa cítiš na cestách v Nových Zámkoch bezpečne?



Určite nie, za posledný rok som zažil asi tri alebo štyri situácie, keď mi auto nedalo prednosť. Najčastejšie sa mi stalo, že v prípade, ak auto, ktoré mi ide v protismere a obchádza iné zaparkované auto, tak sa robí, že ma nevidí. Takže musím úplne zastať, aby sa zmestilo.