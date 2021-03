Súper nie je známy, termín už áno

Novozámockého bojovníka čaká druhý zápas v UFC.

2. mar 2021 o 9:06 Roman Guliš

Nášho najúspešnejšieho zápasníka MMA Novozámčana Ľudovíta „Lajoša“ Kleina čaká začiatkom mája druhý zápas v najprestížnejšej organizácii sveta – UFC.

Podobne, ako pri podpise prvej zmluvy, aj tento kontrakt sprevádzali komplikácie.

„Ja som chcel po tom svojom prvom zápase hneď ďalší a to čím skôr. Najprv to bolo tak, že to bude v januári, ale skomplikovalo sa to trochu. Potom mi povedali, že zápas budem mať v marci, ale nakoniec sa to presunulo až na 8. mája a tento termín je už istý“, vysvetlil v relácii televízie TA3 dvadsaťšesťročný Novozámčan.

Termín jeho druhého zápasu je známy, súper však nie. Pôvodne to mal byť Ilia Topuria, ale napokon nebude. „Môj súper ponuku na tento zápas neprijal čo argumentoval tým, že nie som v rebríčku dosť vysoko na to, aby som s ním mohol zápasiť. Boli už pripravené pre nás oboch aj zápasové zmluvy, ktorú som ja podpísal, ale on nie. Ja som už tento zápas v podstate vypustil z hlavy. Čakám na meno svojho súpera, ktoré dúfam bude známe čím skôr, objasňuje „Lajoš“. Najbližšie sa Ľudovít Klein predstaví v najprestížnejšej organizácii sveta 8. mája na galavečeri v Las Vegas. Predtým však absolvuje za veľkou mlákou mesačné sústredenie na Floride.