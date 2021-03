Krematórium v Zámkoch nestíha. Okresný úrad má na verejnosť prosbu

Kvôli situácii musel zasadať krízový štáb okresného úradu.

1. mar 2021 o 9:04 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Minulý týždeň zasadal v Nových Zámkoch krízový štáb okresného úradu. Rokovanie sa týkalo problematického stavu v novozámockom krematóriu.

Prístup k najnovším videám

Prečítajte si aj VÝSLEDKY šiesteho kola testovania v Nových Zámkoch, Komárne a v okolí Čítajte

To nedávno vyhlásilo, že od 12. februára pozastavilo príjem nebohých na spopolnenie. Dôvodom je veľký počet úmrtí v súvislosti s pandémiou.



Krematórium okrem miestnych spopolňuje aj telá mŕtvych z Banskej Bystrice.

Krízový štáb zvolali na základe záverov stretnutia Sekcie krízového riadenia rezortu vnútra, Úradu verejného zdravotníctva a Asociácie pohrebných služieb. Zúčastnili sa ho zástupcovia okresného úradu, radnice, nemocnice, regionálneho úradu verejného zdravotníctva a štátnej polície.



Účastníci sa po stretnutí zhodli, že obyvateľom okresu adresujú prosbu.



Ak budú ľudia čeliť tragickým udalostiam ako je úmrtie blízkych a podobne, mohli by zvážiť možnosť rozhodnúť sa pre klasické pohreby, resp. pochovávanie zosnulých.



Pomohlo by to kapacitne odbremeniť doposiaľ krízový stav v novozámockom krematóriu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj FOTO: V Nových Zámkoch podpálil muž svojmu známemu auto Čítajte

Prihlásiť sa na odber videí