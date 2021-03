VÝSLEDKY šiesteho kola testovania v Nových Zámkoch, Komárne a v okolí

Prinášame niektoré výsledky 6. kola skríningového testovania v okresoch Nové Zámky a Komárno.

1. mar 2021 o 8:34

NOVÉ ZÁMKY. Novozámocká samospráva už pred týždňom avizovala, že zriaďovať odberové miesta na víkendové testovanie nebude. Napriek tomu sa nakoniec rozhodla, že tak urobí.

Obyvatelia okresu Nové Zámky totiž na cestu do práce stále potrebujú negatívny výsledok (aspoň) antigénového testu. Od pondelka 1. marca sú totiž okresy Nové Zámky a Komárno opäť v bordovej fáze.

Na to, aby dieťa mohlo nastúpiť do škôlky a prvého stupňa základnej školy, je potrebný negatívny test rodiča, nie starší ako 7 dní. Negatívny test treba aj pre vstup do interiérév niektorých prevádzok.

V Nových Zámkoch zriadila samospráva štyri odberné miesta. V sobotu 27. februára spravili na odberových miestach zriadených samosprávou 3015 antigénových testov. V 14 prípadoch vyšiel pozitívny výsledok. Miera pozitivity tak dosiahla 0,46 percenta.



Pre porovnanie, týždeň predtým to bolo 0,3 percenta z 3961 testov. Ešte týždeň predtým bola pozitivita na úrovni 0,37 percenta (6678 vykonaných testov).

Vybrané výsledky 6. kola skríningového testovania v okresoch Nové Zámky a Komárno:

Miesto / počet testov / počet pozitívnych testov / miera pozitivity v %

Nové Zámky / 3015 testov / 14 pozitívnych / miera pozitivity 0,46

/ 3015 testov / 14 pozitívnych / miera pozitivity 0,46 Podhájska / 392 testov / 1 pozitívny / miera pozitivity 0,26

/ 392 testov / 1 pozitívny / miera pozitivity 0,26 Bánov / 1138 testov / 0 pozitívnych / miera pozitivity 0,0

/ 1138 testov / 0 pozitívnych / miera pozitivity 0,0 Veľký Kýr / 1068 testov / 4 pozitívni / miera pozitivity 0,37

/ 1068 testov / 4 pozitívni / miera pozitivity 0,37 Semerovo / 533 testov / 2 pozitívni / miera pozitivity 0,37

/ 533 testov / 2 pozitívni / miera pozitivity 0,37 Dolný Ohaj / 629 testov / 0 pozitívnych / miera pozitivity 0,0

/ 629 testov / 0 pozitívnych / miera pozitivity 0,0 Veľké Lovce / 618 testov / 1 pozitívny / miera pozitivity 0,16

/ 618 testov / 1 pozitívny / miera pozitivity 0,16 Kolta / 542 testov / 1 pozitívny / miera pozitivity 0,18

/ 542 testov / 1 pozitívny / miera pozitivity 0,18 Michal nad Žitavou / 420 testov / 4 pozitívni / miera pozitivity 0,95

/ 420 testov / 4 pozitívni / miera pozitivity 0,95 Hul / 454 testov / 0 pozitívnych / miera pozitivity 0,0

/ 454 testov / 0 pozitívnych / miera pozitivity 0,0 Tvrdošovce (sobota) / 1237 testov / 5 pozitívnych / miera pozitivity 0,40

(sobota) / 1237 testov / 5 pozitívnych / miera pozitivity 0,40 Komárno (sobota) / 6356 testov / 71 pozitívnych / miera pozitivity 1,11

(sobota) / 6356 testov / 71 pozitívnych / miera pozitivity 1,11 Andovce / 561 testov / 1 pozitívny / miera pozitivity 0,18

/ 561 testov / 1 pozitívny / miera pozitivity 0,18 Iža / 729 testov / 2 pozitívni / miera pozitivity 0,27

/ 729 testov / 2 pozitívni / miera pozitivity 0,27 Radvaň nad Dunajom / 432 testov / 5 pozitívnych / miera pozitivity 1,16

