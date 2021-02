Mali pripravený aj rezervný plán

Mužstvo Podhájskej potrebuje čas, aby sa zohralo.

25. feb 2021 o 18:47 Roman Guliš

Kúpeľníci“ sú po desiatich kolá ch, ktoré sa stihli odohrať aj v V. lige – Východ pred nástupom druhej vlny pandémie, na piatom mieste tabuľky. Pri šiestich víťazstvách, dvoch remízach a dvoch prehrách majú na svojom konte dvadsať bodov so skóre 28:15. Či vôbec počítali v Podhájskej s účinkovaním v V. lige a ako sú spokojní s účinkovaním mužstva na jeseň, aj o tom sme sa porozprávali s hrajúcim trénerom mužstva Alexandrom Soboňom.

O tom, že budete štartovať v V. lige sa rozhodlo na poslednú chvíľu. Vedeli ste sa na novú súťaž vôbec pripraviť?

Naozaj to bolo na poslednú chvíľu, ale v kútiku duše sme verili, že V. ligu hrať budeme. Ak by to nebolo vyšlo, mali sme pripravený rezervný plán a to vyhrať VI. ligu OBfZ Nové Zámky.

Podľa toho sme zostavovali aj káder. Prišli k nám kvalitní hráči a dokázali sme absolvovať aj dobrú letnú prípravu.