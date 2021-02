V Nových Zámkoch sa bude zase testovať. Mesto zriadi odberné miesta na školách

Mesto Nové Zámky zabezpečí počas nastávajúceho víkendu pretestovanie učiteľov i pracovníkov základných i materských škôl.

26. feb 2021 o 8:53 TASR

NOVÉ ZÁMKY. Štyri odberné miesta zriadila radnica priamo v priestoroch ZŠ. Testovať budú pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ, MŠ i základnej umeleckej školy.

Od pondelka 1. marca bude okres Nové Zámky, tak ako doteraz, v bordovej fáze. To znamená, že na cestu do práce alebo do školy je potrebné mať negatívny antigénový test starý najviac sedem dní.

Do školy treba test

"Pretože na to, aby dieťa mohlo navštevovať škôlku a prvý stupeň základnej školy, je potrebný negatívny test rodiča nie starší ako sedem dní, budú sa tu cez víkend testovať aj rodičia detí, ktoré navštevujú MŠ a ZŠ," informovalo mesto.

Testovať budú aj verejnosť

Radnica zároveň upozornila, že v sobotu (27. 2.) sa bude môcť na štyroch mestských odberných miestach v školách testovať aj verejnosť.

"Aby sa záujemcovia vyhli čakaniu v radoch, odporúčame im využiť rezerváciu na presný čas a miesto," pripomenul mestský úrad.

Odberné miesta pre verejnosť - sobota 27. februára 2021:

