Pamätný olympijský rozstrel

Štúrovský rodák úspešne reprezentoval na medzinárodnom fóre.

24. feb 2021 o 8:52 Roman Guliš

Na olympiáde u protinožcov reprezentoval ako singlista

V areáli vodných športov na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom to bol koncom augusta roku 2000 veľmi netradičný pondelok. V nedeľu tu skončili majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike, na ktorých zúril boj o posledné miesta na olympiádu. Avšak jedna nominačná tajnička ostala nerozlúštená. Štvorkajak na 1000m.Súboj o všetko. Necelé tri minúty rozhodnú, či našu krajinu na najcennejšej regate pod piatimi kruhmi bude reprezentovať trenčianska zostava (na tejto trati štvrtí z ME 1999,bronzoví medailisti z ME 2000 a víťazi predolympijskej regaty 1999 (pozn.autora), alebo mladá komárňanská posádka vedená skúseným harcovníkom Róbertom Erbanom. V trenčianskej lodi sedí aj rodák zo Štúrova Rastislav Kužel. Po tuhom súboji je v cieli šťastnejšia posádka z Komárna.Rasťo však o olympiádu v Sydney 2000 neprišiel, predstavil sa na nej ako singlista v K1 na 1000m.