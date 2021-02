Škoda, že to nevideli diváci

Štart zdolal v Miléniu rivala po dramatickej koncovke.

23. feb 2021 o 10:16 Roman Guliš

HÁDZANÁ

Športová hala Milénium v Nových Zámkoch zažila po dlhšom čase jedno nezabudnuteľné derby. V sobotu podvečer narazili na seba v 14.kole našej najvyššej hádzanárskej súťaži mužov dvaja odvekí rivali Nové Zámky a Šaľa, ktorí si nič nedarovali.

Mužstvá vyprodukovali jedno vzrušujúce divadlo, ktorému chýbala len divácka kulisa. Do zápasu nastupovali Novozámčania s dvomi víťazstvami po sebe, kým hostia zo Šale chceli prerušiť svoju dvojzápasovú minisériu bez bodového zisku. Štart nastúpil do stretnutia bez brankárskej opory Michala Meluša a spojky Patrika Molnára, ktorí museli ísť po kontakte s infikovanou osobou do karantény.

Po trocha rozpačitom úvode z oboch strán chytili opraty do svojich rúk Novozámčania a nebyť množstva technických chýb, ktoré v prvom polčase vyprodukovali, mohol byť ich polčasový náskok (15:11) ešte výraznejší.