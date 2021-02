Tragické ráno pri Nových Zámkoch. Pri nehode zahynuli traja ľudia, FOTO

Ďalšie dve osoby sú zranené.

21. feb 2021 o 9:24 ah

NOVÉ ZÁMKY. Hasiči momentálne zasahujú pri smrteľnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste č. I/64 v katastri mesta Nové Zámky.

Prístup k najnovším videám

"Následkom nehody skončilo vozidlo s piatimi účastníkmi mimo vozovky prevrátené a zdemolované vedľa cesty, nachádzala sa pod ním zakliesnená jedna osoba," informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti.



V okolí havarovaného auta našli ďalšie osoby. "Udalosť si vyžiadala tri usmrtené osoby, dve sú momentálne v starostlivosti RZP," dodali hasiči.

O nehode informala aj polícia.

"K tragédii došlo dnes ráno asi 500 metrov od Nových Zámkov smerom na Nitru. 37-ročný vodič osobného auta AUDI A6 combi z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a narazil do stromu. Tento náraz bol smrteľný pre troch ľudí z osádky auta - dvoch mužov vo veku 32 a 35 rokov a jednu 24-ročnú ženu. Vodič a 22-ročná spolujazdkyňa boli so zraneniami prevezení do novozámockej nemocnice," napísali na sociálnej sieti policajti.

Výsledok dychovej skúšky bol u vodiča negatívny.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj FOTO: Pri Nových Zámkoch sa dodávka zrazila s vlakom Čítajte

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj FOTO: Polícia kontrolovala obchodné prevádzky v Nových Zámkoch Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

Prihlásiť sa na odber videí