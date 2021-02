V Zámkoch otvoria cez víkend šesť odberných miest, testovať budú aj učiteľov a rodičov

Novozámocký okres sa nachádza v treťom stupni varovania. Na cestu do práce treba pravidelne nový test.

19. feb 2021 o 10:48 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Pre Novozámocký okres patrí podľa tzv. Covid automatu tretí stupeň varovania. Nachádza sa v bordovej fáze, to znamená, že s platným testom možno ísť do prírody aj mimo okres. Test do práce je potrebný každých najmenej sedem dní. Rovnako je na tom aj okres Komárno a ďalších 48 okresov.

Radnica preto v Zámkoch v sobotu 20. februára otvorí pre verejnosť šesť odberových miest na antigénové testovanie na Covid-19. Opäť sa dá na test registrovať online.

Testovať budú aj zamestnancov škôl, škôlok a rodičov

V sobotu sa budú testovať aj zamestnanci základných škôl a rodičia detí, ktoré navštevujú prvý stupeň na základnej škole alebo chodia do škôlky. Podmienkou účasti dieťaťa v škole (škôlke) je totiž stále negatívny antigénový test jedného z rodičov.

Odberné miesta pre verejnosť - sobota 20. februára 2021:

K dispozícii sú opäť dve infolinky na číslach 0940 643 714 a 0917 502 955, cez ktoré zamestnanci mesta pomôžu s registráciou. Dostupné sú od štvrtka 18. februára do soboty 20. februára denne od 8:00 do 18:00.

V meste funguje aj ďalších päť odberných miest na antigénové testovanie.

Rezervácia cez korona.gov.sk

Lastovičia 2 (pondelok - nedeľa, 08:00 -12:00 a 12:30 - 16:30)

(pondelok - nedeľa, 08:00 -12:00 a 12:30 - 16:30) pred nemocnicou na parkovisku , Slovenská ulica (pondelok - piatok, 08:00 - 12:00)

, Slovenská ulica (pondelok - piatok, 08:00 - 12:00) Michalská Bašta 27 (pondelok - nedeľa, 08:00 - 16:00)

Bez rezervácie

Kino Mier - Nám. Gy. Széchényiho 9 , vchod od parkoviska, (pondelok - nedeľa, 09:00 - 17:00) - bez rezervácie

, vchod od parkoviska, (pondelok - nedeľa, 09:00 - 17:00) - bez rezervácie Zelená ulica 6 (pondelok - nedeľa, 09:00 - 17:00) - bez rezervácie

Mesto nechce suplovať štát

Nové Zámky sa pridali k samosprávam, ktoré už nechcú suplovať zdravotnícke zariadenia. Taký je jeden zo záverov rokovania Regionálneho združenia miest a obcí novozámockého, štúrovského a šurianskeho regiónu.

"Jednohlasným konsenzom vyzvali zveriť zriaďovanie a prevádzku mobilných odberových miest antigénového testovania len organizáciám v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, prípadne vyššieho územného celku," uviedla radnica na svojom webe.

