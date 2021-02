Hodnotenie INEKO: Najlepšou v kraji sa stala Základná škola Hradná

Dobrú školu spoznáte podľa výsledkov samotných žiakov. Vynikajúca škola však ponúka okrem kvalitného vzdelania aj vždy niečo viac.

18. feb 2021 o 10:46

ZŠ Hradná sa vďaka neutíchajúcemu zápalu a nadštandardnému prístupu k deťom podarilo prebojovať na prvé miesto v krajskom merítku a v celoslovenskom zas uzavrelo prvú trojku. Vďaka čomu vďačí novozámocká základná škola za tento skvelý úspech? To nám prezradila riaditeľka PaedDr. Marta Bystrická.

Naša škola si svoju prestíž stráži už niekoľko rokov, o čom svedčia popredné pozície v celoslovenskom hodnotení škôl, na ktorých sa umiestňujeme najmä vďaka inovatívnemu prístupu nielen k výučbe a pomôckam. Zrkadlom úspechu sú totiž profesionálne školení pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí bravúrne zvládajú kooperovať nielen so žiakmi a ich rodičmi, ale i medzi sebou. Okrem toho sa zúčastňujú programov určených na ich profesijný rozvoj, čím naša škola spĺňa atribút modernej inštitúcie schopnej reagovať na záujmy a potreby detí. Výsledkom toho je potom spokojnosť rodičov i žiakov v školských aj v mimoškolských aktivitách.

Jazykové laboratórium

Vzdelanie na prvom mieste

Odborná úroveň vyučovacích hodín je na našej škole základom kvalitného vzdelania. Silnou stránkou je atraktívna výučba anglického jazyka metódou CLIL. Základná škola Hradná má už dlhé roky posilnený i vyučovací jazyk nemecký. Deti pripravujeme na vykonanie skúšky DSD z nemeckého jazyka na úrovni B1/A2.

Svoje jazykové schopnosti si žiaci preverujú na rôznych olympiádach v cudzích jazykoch, do ktorých sa naša škola aktívne zapája, napríklad v súťaži Jazykový kvet sme už niekoľkonásobní víťazi celoslovenského kola. Žiaci 2. stupňa sa pod vedením vyučujúcich anglického jazyka pripravujú na získanie Cambridge certifikátu z anglického jazyka.

Spomenúť treba taktiež využívanie netradičných foriem vzdelávania, ako napríklad interaktívne a zážitkové vzdelávanie Funtronic, programovanie a rozvíjanie IKT zručností cez interaktívny programovací Photon robot. Nezabúdame ani na predškolákov. Pre budúcich prvákov a ich rodičov máme v talóne zážitkové stretnutia známe pod názvom Hry na školáka.

PC učebňa

Za zážitkami do Európy

Ako inštitúcia zameraná na podporu rozvíjania cudzích jazykov sa snažíme deťom umožniť využiť svoje poznatky a komunikovať s deťmi z iných krajín. Žiaci v rámci programu Erasmus chodia na výmenné pobyty do Rakúska, Veľkej Británie, Talianska, Poľska či Španielska. Odmenou sú spomienky, na ktoré môžu hrdo spomínať po zbytok života.

Posilňujeme športového ducha

V dobe rýchlo sa rozvíjajúcich digitálnych technológií je duševné a fyzické zdravie školákov nesmierne dôležité. Snažíme sa, aby mnoho detí našlo na našej škole záľubu v športových aktivitách a siahali po pohybe viac ako po elektronike. Toto sa snažíme ukotviť v nich cez rôzne športové súťaže, či už v gymnastike, florbale, futbale, vybíjanej, atletike, atď..

Telocvičňa

Podpora slabších a rozvoj silných

Podľa nášho názoru by mal každý žiak dostať rovnakú šancu na vzdelanie. Integrácia žiakov s poruchami rôznorodého spektra je na našej škole v tých najlepších rukách. Nie nadarmo máme nadštandardný počet asistentov, ktorí spolu so špeciálnymi pedagógmi, psychológom a sociálnym pedagógom tvoria silný inkluzívny tím ochotný vypočuť a pomôcť každému, kto o to požiada.

Pre neustále zlepšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu sa úspešne zapájame do rôznych projektov. Zriadili sme PC učebne, odborné učebne, školskú kuchynku pre žiakov, doplnili sme tituly do školskej knižnice a v neposlednom rade sme revitalizovali školský areál.

Naša vízia ostáva i naďalej ovplyvnená mimoriadnym úsilím pracovať na sebe a poskytovať žiakom každodennú radosť zo získavania nových poznatkov, skúseností, ktoré zúročia v ďalšom živote.