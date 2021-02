Rozhodli presilovky

Býci na mužstvo z hlavného mesta opäť nestačili.

13. feb 2021 o 10:17 Roman Guliš

HOKEJ

TIPSPORT EXTRALIGA

Dohrávka 24. kola

HC Mikron Nové Zámky – HC Slovan Bratislava 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Prvú šancu zápasu mal už po niekoľkých sekundách hosťujúci Šišovský, ale sám pred Kiviahom zlyhal. Vedenia sa tak v 6. minúte ujali Novozámčania, keď Obdržálek vybojoval v rohu klziska puk, prihral ho pred bránu Tiborovi Vargovi, ktorý z tesnej blízkosti prekonal Gudlevskisa.

V ďalšom priebehu prvej tretiny boli iniciatívnejší hostia a zaslúžene aj vyrovnali. Pp nevyužitej presilovke domácich sa rútil do ich obranného pásma Ranford, ktorý ideálne našiel Harrisa, ktorý bez problémov vyrovnal.

Na začiatku prostrednej časti hry išli do prečíslenia dvoch na jedného Okoličány so Števuliakom, ale druhému menovanému zmaril radosť fantastickým zákrokom brankár Slovana. Ten podržal svojich pri presilovke Novozámčanov, ktorí naďalej doplácali na svoju streleckú nemohúcnosť. Ako sa to má robiť im ukázal Harris, ktorý si v presilovej hre svojho mužstva našiel dobrú parketu a strelou švihom nedal Kiviahovi šancu. V samom závere hrali hostia presilovku o dvoch hráčov a obranca Štajnoch v nej prestrelili domáceho brankára.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na tretiu tretinu nastupovali hostia s komfortným vedením, ktoré si ustrážili až do konca. Novozámčania mali veľkú šancu dosiahnuť kontaktný gól pri presilovke o dvoch hráčov, ale Gudlevskis svoj tím podržal, keď po góle volala Seppänenova šanca. Na opačnej strane mohol po zmätkoch v domácej obrane zvýšiť náskok hostí Sersen, ale netrafil prázdnu bránu. Výsledok sa nezmenil ani pri záverečnej power-play domácich.

 Góly: 6. Varga (Obdržálek) – 11. Harris (Ranford, Urbánek), 35. Harris (Valach, Štajnoch), 40. Štajnoch (Harris, Šišovský). Rozhodovali: Orolin, Valach – Jedlička, Kacej, vylúčení: 6:8 na 2 min, navyše: Jurík (N.Zámky) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Nové Zámky: Kiviaho – Västilä, Fereta, Roman, Clarke, Holenda, Hain, Tóth, Šeliga – Števuliak, Seppänen, Okoličány – Varga, Doggett, Obdržálek – Majdan, Jurík, Bajtek – Zahradník, Ondrušek, Rogoň

Slovan: Gudlevskis – Sersen, Brodzinski, Maier, Štajnoch, Bačik, Valach, Beňo – Urbánek, Zigo, Šišovský – Peluso, Harris, Ranford – Rapáč, Bortňák, Matoušek – Kundrik, Jendek, Uram.

Tabuľka

1.Poprad 38 21 6 3 8 147:96 78

2.Zvolen 38 20 6 6 6 131:95 78

3.Slovan 38 22 5 2 9 120:84 78

4.Michalovce 38 18 6 4 10 118:92 70

5.Detva 38 17 4 5 12 114:107 64

6.Nitra 38 17 3 7 11 123:129 64

7.Trenčín 38 16 4 4 14 133:101 60

8.Košice 38 13 7 3 15 109:99 56

9.B. Bystrica 38 10 5 3 20 103:131 43

10.N. Zámky 38 9 4 4 21 92:108 39

11.DVTK 38 8 1 7 22 87:139 33

12.L. Mikuláš 38 6 0 3 29 87:183 18