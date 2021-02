Komárno vykročilo tou správnou nohou

Vo volejbalovej extralige sa začalo play-off.

11. feb 2021 o 10:15 Roman Guliš

EXTRALIGA

Štvrťfinále – 1. zápas

RIEKER UJS KOMÁRNO (4.) – TJ SLÁVIA SVIDNÍK (5.) 3:1 (23, -22, 21, 21) – stav série 1:0

Zápas v Komárne bol typickým prvým zápasom play-off. Nechýbala mu dramatická koncovka jednotlivých setov, vybičované nálady oboch kolektívov a takisto aj nervozita protagonistov zápasu. V prvom sete to boli hostia, ktorí spočiatku boli o krok v pred a vyhrávali 14:11, domáci však vyrovnali a potom to bolo už len o maličkostiach. V mimoriadne dramatickej koncovke prvého setu ho zakonč il esom Százvai.

V druhom sete sa dialo prakticky to isté, avšak v opačnom garde. Komárno si držalo celý set mierny náskok, v jeho závere viedlo 20:17, ale šesť bodov v rade znamenali obrat na 23:20 pre hostí a tí už dotiahli set to víťazného konca.

V tom treťom Komárno v dôležitom úvode otočilo pri podaní Jaloveckého z 1:3 na 6:3 a počas celého setu nedovolilo Svidníku dostať sa do vedenia. Snaha Svidníka vždy vyvrcholila len vyrovnaním skóre, domáci však nedovolili súperovi viac.

Podobne to bolo aj vo štvrtom sete, aj keď tu hostia odolávali omnoho viac a až samotný záver rozuzlil zápasový rébus, v ktorom sa z prvého víťazstva v sérii tešili domáci, teraz sa séria sťahuje do Svidníka.

Rozhodovali: Tiršel a Kováč, bez divákov

Komárno: Ogurčák 27, Kašper 13, Mlynarčík 10, Kubš 8, Mačuha 12, Jalovecký 4, libero Turis (Százvai 1, Kasperkevič 0). Tréner: R. Pělucha.

Svidník: Matušovský 4, R. Vitko 3, M. Petráš 22, Marjov 7, Pietrzak 17, Kozák 15, libero M. Vitko (Jurko 1, Gula 0, Šellong 0). Tréner: P. Tholt.

Hráči zápasu: František Ogurčák (Komárno) – Michal Petráš (Svidník)

POVEDALI PO ZÁPASE

Robin Pělucha, tréner Komárna: „Bol to prvý zápas play-off, ktorý bol hneď na úvod ťažký aj s množstvom chýb v podstate na oboch stranách. Hostia však hrali výborne v obrane a dá sa povedať, že hrali výnimočne. Aj preto to bol veľm i náročný zápas, Svidník má živelný tím, proti ktorému sa hrá nesmierne ťažko. Recept na súpera vidím vo vyvíjaní tlaku, ale už teraz vieme, že to nebude ľahké ani v ďalších zápasoch. Teraz sa sústredíme na ten najbližší, ktorý nás čaká cez víkend vo Svidníku.“

Peter Tholt, tréner Svidníka: „Čo sa týka nášho výkonu, tak nebol vôbec zlý, skôr naopak, mali sme na ihrisku dobrý herný prejav. Verím, že v takomto duchu budeme aj pokračovať. Play-off je o detailoch a práve v nich bolo dnes Komárno o trošku lepšie. Séria však pokračuje ďalej, séria sa začala len prvým zápasom.“