Nováčik zaslúžene v prvej trojke

Pozba je najmenšou obcou spomedzi účastníkov V. ligy - Východ

10. feb 2021 o 17:57 Roman Guliš

Futbalistom FK Sokol Pozba patrí v V. lige – Východ po neúplnej prvej polovici súťažného ročníka 2020/2021 tretia priečka. Najmenšia obec spomedzi účastníkov súťaže žila na jeseň futbalom.

V čom sú najväčšie devízy mužstva a aké zápasy si najviac cení? Aj o tom nám porozprával v rozhovore tréner FK Sokol Pozba Marek Szegény.

Tréner FK Sokol Pozba Marek Szegény (zdroj: FBMSZ)

Ako ste sa vlastne dostali do V. ligy po predčasnom konci a napokon zrušení ročníka 2019/2020?

My sme po predchádzajúcom súťažnom ročníku obsadili v nedokončenej VI. lige ObFZ Nové Zámky 3. miesto a keďže V.liga – Východ nemala naplnený počet mužstiev, tak nás Západoslovenský futbalový zväz oslovil, či by sme nechceli štartovať v tejto súťaži. Túto ponuku sme samozrejme vzhľadom na kvalitu kádra a naše ambície prijali.