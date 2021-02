MHC Štart u súpera naplno

Po zimnej prestávke pokračovala naša najvyššia súťaž hádzanárov.

9. feb 2021 o 10:17 Roman Guliš

Po zimnej prestávke pokračovala v sobotu naša najvyššia súťaž hádzanárov zápasmi 13. kola. Novozámčania si zaknihovali dva body po víťazstve nad Topoľčanmi. Zápas sa hral v Partizánskom, prechodnom domove „Žochárov.“

NHE

13.kolo

HK Agro Topoľčany – MHC Štart Nové Zámky 23:30 (12:15)

Prvé dva góly v zápase strelili hostia, ale domáci prišli čoskoro s odpoveďou a na konci siedmej minúty bolo 2:2. Topoľčanci dokázali ešte raz vyrovnať , keď v 22. minúte upravoval Blaho na 8:8. Inak sa celý prvý polčas niesol v znamení tesného vedenia Novozámčanov, ktorí si do prestávky vypracovali trojgólový náskok.

Štart mal do druhého polčasu výborný nástup a v 43. minúte viedol už o šesť gólov (14:20). Bol to, ako sa neskôr ukázalo, rozhodujúci náskok hostí, ktorí si ho ustrážili až dokonca a v závere už nebolo o ich víťazstve pochýb.

 Priebeh: 0:2,2:2, 3:6, 6:7, 8:8, 9:12, 11:15, 12:16, 14:20, 16:23, 20:28, 23:29.

MHC ŠTART: Pavlovič, Šuba, Meluš: M. Kocák, Illés, Dévai 9, Molnár 2. Vadkerti 3, Papp 5, Veréb, Kucsera 7/4, Lutonský, Salgó, Juhás 2, Jaššo, Tilandy 2.

 Pok. hody: 5/4 – 4/4, vylúčení: 4 – 9, ČK: 54. Rendek (Topoľčany), rozhodovali: R. Sivák a B. Sivák.

Článok pokračuje pod video reklamou

POVEDAL PO ZÁPASE

Peter Sporni tréner Nových Zámkov: „Dobre nám fungovala obrana a už v prvom polčase sme si vytvorili náskok, ktorý sme po prestávke zveľadili. Strelecky sa darilo mladým puškám Dévaimu a Kucserovi, čo ma teší. V závere sme už hru kontrolovali a bezpečne doviedli zápas do víťazného konca.“

 Ostatné výsledky zo soboty: Hlohovec – Modra 33:31, Šaľa – HK Košice.

Tabuľka

1. Prešov 13 13 0 0 457:248 26

2.P. Bystrica 13 9 0 4 362:288 18

3.Šaľa 13 8 0 5 383:359 16

4.Košice Crows 11 7 1 3 316:302 15

5. Bratislava 12 6 1 5 289:302 13

6.HK Košice 12 6 1 5 296:329 13

7.Hlohovec 12 4 1 7 334:363 9

8.N. Zámky 12 4 0 8 298:343 8

9.Modra 14 3 0 11 350:410 6

10.Topoľčany 14 1 0 13 297:438 2

 Program 14. kola: 13.2. Modra – Šaľa, Nové Zámky – Hlohovec, HK Košice – Bratislava, Košice Crows – P. Bystrica. Zápas Prešov – Topoľčany s výsledkom 46:11 – predohrali.