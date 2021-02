Komárno sa na play-off naladilo dvomi víťazstvami

Vo štvrťfinále sa stretne so Svidníkom.

8. feb 2021 o 17:26 Roman Guliš

V sobotu vyvrcholila 14. kolom základná časť našej najvyššej súťaže volejbalistov. Komárňania ešte vo štvrtok zvíťazili v dohrávke 12. kola doma nad Košicami a definitívne si tak zaistili štvrtú priečku. V sobotu získali cenný skalp lídra z Prešova po víťazstve v päťsetovej dráme. Zápas sa hral v Nitre.

Dohrávka 12.kola

RIEKER UJS KOMÁRNO – VK KDS-ŠPORT KOŠICE 3:0 (26, 21, 18). Najväčšiu zápletku ponúkol úvodný set. Komárno si od úvodu udržiavalo mierny náskok, Košičania vyrovnali na 14:14, no pred koncovkou prehrávali 17:21 a domáci sa ako prví dostali k setbalom (24:22, 25:24). Hostia všetky tri odvrátili a sami si vypracovali jeden setbal (26:25), ale tiež nepochodili a štvrtú príležitosť Komárna premenil esom Jalovecký. Aj v druhom sete mali domáci mierne navrch, v závere odskočili z 22:20 na 24:20, premenili druhý setbal a ovládli aj tretiu časť, v ktorej ušli šnúrou bodov z 8:8 na 14:8 a až do konca kontrolovali vývoj.

 Rozhodovali: Schimpl a Kováč, bez divákov.

Komárno: Kubš 11, Kašper 6, Jalovecký 3, Ogurčák 16, Mačuha 12, Mlynarčík 10, liberá Turis a Pati-Nagy (Százvai 0, Kasperkevič 0, Forró 0, Sánta 0). Tréner: R. Pělucha.

Košice: Goč 1, Jakubov 6, Kríž 7, Lamanec 15, Sopko ml. 3, Pizur 2, libero Marčok (Ondruš 5, Jendrejčák 3, Smolej 8, Tesarčík 1). Tréner: R. Vlkolinský.

 Hráči zápasu: Matej Kubš (Komárno) – Patrik Lamanec (Košice)

POVEDAL PO ZÁPASE

Robin Pělucha, tréner Komárna: „V prvom rade som rád, že sme vyhrali a v druhom rade som tiež rád za to, že naša hra vyzerala diametrálne lepšie ako proti VKP. Zapasovali nám aj posily, ktoré k nám prišli, čo ma tiež veľmi teší. Ešte nás síce čaká dosť roboty, ale toto víťazstvo si veľmi vážime, keďže play-off je pred dverami a je skvelé, keď sa pred rozhodujúcou fázou súťaže naladíme dobrou hrou a víťazstvom.“

14.kolo

RIEKER UJS KOMÁRNO – VK MIRAD UNIPO PREŠOV 3:2 (23, -18, 19, -23, 12) – hralo sa v Nitre (MŠH Klokočina). Komárno nastúpilo už od úvodného setu v pozmenenej zostave oproti tej základnej, ktorú u domácich vidíme takmer počas celej základnej časti. Súpera sa však nezľaklo a aj keď si v prvom sete vytvorilo náskok, domáci už v úvode zmazalo a potom malo mierne navrch Komárno. V dramatickom závere si mierny náskok domáci nenechali vziať, ale druhý set začali hostia lepšie, čo sa ukázalo ako rozhodujúce. Vytvorili si náskok, ktorý už nedovolil zverencom Robina Pěluchu pomýšľať na úspech v druhom dejstve. V tom treťom sa Komárno podaril obrat pri stave 1:6 a 3:7, kedy sa dostalo do vedenia 10:7 a v druhej polovici tohto setu už jasne dominovalo. Štvrtý set bol ťahanie sa za prsty z oboch strán a v dramatickej koncovke to už-už vyzeralo na zisk setu a zápasu pre Komárno, Prešovčania sa nevzdali a vyrovnali na 2:2. Zverenci Mareka Kardoša v tajbrejku vyhrávali už 7:3 a zdalo sa, že ho majú pevne v rukách. Nezlomní a euforicky hrajúci Komárňania, ktorých prechodný domov na tento zápas bol v Nitre, dokázali otočiť vývoj stretnutia a o senzačnom obrate viedli 11:8. Trojbodový náskok už stačil v ich aktuálnom mentálnom nastavení na to, aby sa tešili z cenného víťazstva nad víťazom základnej časti.

 Rozhodovali: Sarka a Královič, bez divákov.

Komárno: Sánta 9, Tarabus 3, Kasperkevič 4, Kubš 7, Mačuha 11, Mlynarčík 19, liberá Turis a Pati-Nagy (Százvai 11, Ogurčák 16, Rak 6, Forró 3). Tréner: R. Pělucha.

 Hráči zápasu: Peter Mlynarčík (Komárno) – Lukasz Szarek (Prešov)

POVEDAL PO ZÁPASE

Robin Pělucha, tréner Komárna: „Aj napriek tomu, že ani jednému družstvu už v podstate o nič nešlo a tabuľkové postavenie by sa nezmenilo, veľmi ma teší, že sme dne s podali bojovný výkon a nevypustili sme to. Bol to dobrý zápas, nastúpili sme v pozmenenej zostave v každom sete, čo bolo aj cieľom, keďže sme potrebovali rozohrať niektorých hráčov. Atmosféra bola skvelá, veľká škoda, že na takýto zápas nemôžu prísť diváci, pretože by si to pravdepodobne poriadne užili. Verím, že sme sa dobre naladili na blížiace sa play-off.“

 Ostatné výsledky 14.kola: Trenčín – Myjava 1:3, Svidník – Košice 3:2, VKP – Prievidza 3:0.

Tabuľka po základnej časti

1.Prešov 14 11 3 38:15 34

2.Myjava 14 11 3 35:20 31

3.Bratislava 14 9 5 32:16 28

4.Komárno 14 8 6 28:22 24

5.Svidník 14 7 7 26:26 20

6.Košice 14 6 8 25:30 20

7.Prievidza 14 4 10 17:35 11

8.Trenčín 14 0 14 5:42 0

Vo štvrťfinále play-off, ktoré sa začína už v stredu 10. februára a hrá sa na tri víťazné zápasy, sa stretnú Myjava s Prievidzou, VKP s Košicami a Komárno so Svidníkom. Víťaz základnej časti Prešov postúpil priamo do semifinále, pretože Trenčín vo vyraďovacej časti štartovať nebude.