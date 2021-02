Zlú sériu ukončili, Slovan však odolal

Novozámockí hokejisti v týždni tak i tak.

7. feb 2021 o 21:38 Roman Guliš

HOKEJ

Tipsport Extraliga

37. kolo

HC 07 Detva – HC Mikron Nové Zámky 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Domáci pohrozili už v úvodnej minúte, keď sa dostal k strele Charbonneau a len tesne minul bránku. Potom sa hra prelievala zo strany na stranu, hralo sa vo vysokom tempe, no bez veľkých šancí. V 7. minúte sa Okoličány natlačil pred domáceho brankára, ktorý jeho strelu kryl, no útočníka Zámkov ešte predtým zahákoval Rymsha a tak si hostia zahrali presilovku. Pri Bajtekovej šanci zasiahol Petrík. Góly prišli až v závere tretiny a hneď po sebe. V 18. minúte poslal domácich do vedenia bekhendom Sýkora, no už o 18 sekúnd vyrovnal Clarke. Jeho nahodený puk zapadol za chrbát Petríka, ktorý mal zakrytý výhľad – 1:1.

V úvode druhej časti si zahrali obe mužstvá presilovky, no bez gólového konca. V ďalšom priebehu sa hra pritvrdila, množili sa tvrdé osobné súboja i fauly a zápas sa rozkúskoval. Doplatili na to domáci, keď v 28. minúte inkasovali v oslabení po strele Clarka a vzápätí pridal do ich bránky tretí gól Seppänen, ktorého vysunul do samostatného úniku Rogoň. V ďalších minútach podržal hráčov Nových Zámkov dvoma výbornými zákrokmi brankár Kiviaho a tí sa mu odmenili v 40. minúte štvrtým gólom, ktorý dal po Obdržálkovej prihrávke Doggett – 1:4.

Detva nastúpila do tretej časti s veľkou útočnou aktivitou a v krátkom slede si vypracovala niekoľko nádejných akcií, no Kiviaho držal trojgólový rozdiel. Domáci navyše prišli v 46. minúte o útočníka Sýkoru, ktorý zostal po súboji pri mantineli na ľade, držali si rameno a s bolestivou grimasou odišiel do šatne. Detva neuspela ani v ďalších dvoch presilových hrách a čas sa jej pomaly krátil. V 53. minúte mohol definitívne rozhodnúť Majdan, ktorý sa ocitol sám pred Petríkom, ale z prvej neuspel. Zámky však pokračovali v početnej výhode a domáci brankár sa zapotil pri šanciach Doggett a Obdržálka.

Detva nezvládla záver zápasu, keď sa zbytočnými faulmi pripravila o šancu na zdramatizovanie duelu. V 57. minúte spečatil skóre v presilovke Obdržálek – 1:5.

Góly: 18. Sýkora (Downing) – 18. Clarke (Rogoň), 28. Clarke (Doggett), 28. Seppänen (Rogoň), 40. Doggett (Obdržálek), 59. Obdržálek (Doggett, Zahradník). Rozhodovali: Novák, Snášel – Valo, Šoltés, vylúčení: 9:8 na 2 min, navyše: V. Fekiač 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.

HC Mikron Nové Zámky: Kivaho – Fereta, Västilä, Clarke, Roman, Hain, Holenda, Šeliga – Števuliak, Seppänen, Majdan – Obdržalék, Doggett, Okoličány – Jurík, Ondrušek, Bajtek – Zahradník, Andrisík, Rogoň – Tóth.

HC 07 Detva: Petrík – Rymsha, King, Gachulinec, Jendroľ, F. Fekiač, Bača, Turan, Lalík – Charbonneau, Čacho, Cox – Downing, Valent, Sýkora – Ščurko, V. Fekiač, Ľupták – Askarov, Klíma, Žilka.

Mladý kanadský obranca Brendt Clarke prispel k víťazstvu Novozámčanov v Detve dvoma gólmi. (zdroj: Zsolt Geleta)

Ostatné výsledky 37.kola: Liptovský Mikuláš – Michalovce 2:6, Zvolen – Poprad 2:3, Trenčín – Banská Bystrica 3:4, Košice – DVTK 5:4 pp., Nitra – Slovan 2:4.

38. kolo

HC Mikron Nové Zámky – HC Slovan Bratislava 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Novozámockí hokejisti povzbudení piatkovým víťazstvom v Detve, sa na veľkého favorita dobre pripravili a chceli mu uchmatnúť nejaké body. Zápas začal obrovskými šancami ne jednej i druhej strane, ale góly z toho neboli. Novozámockí hokejisti zvolili náročný spôsob boja s veľkou pohybovou aktivitou, Bratislavčania s prezentovali dôraznou hrou do tela. Na konci 17. minúty boli naraz vylúčení na strane hostí dvaja hráči naraz, ale Novozámčania svoju dlhú presilovú hru o dvoch hráčov nevyužili. V druhej tretine prevzali iniciatívu hostia a zdalo sa, že je len otázkou času, kedy pôjdu do vedenia. Nestalo sa tak aj vďaka vynikajúcemu Kiviahovi v domácej bráne. Koncom tretinysa domáci predsa len vymanili spod tlaku a niekoľkokrát veľmi nepríjemne podkúrili brankárovi Slovana Parksovi, ale ani po dvoch tretinách sa bezgólové skóre nezmenilo.

Na tretiu časť hry nastúpili oba celky opatrnejšie, ani jeden zo súperov nechcel urobiť chybu. Vedenia sa ujali Bratislavčania v 54. minúte, kedy Zigo dosledoval puk a zasunul ho do domácej brány. Do konca stretnutia už nezostávali veľa času. Domáci sa odhodlali k power-play mali aj šance, ale víťazstvo hostí pečatil do opustenej brány Harris.

 Góly a asistencie: 54. Zigo (Urbánek, Harris), 59. Harris (Urbánek).Rozhodovali: Konc st., Šefčík – Konc ml., Konc D. ml.

HC Mikron Nové Zámky: Kiviaho (Lackovič) – Fereta, Västilä, Clarke, Roman, Hain, Holenda, Šeliga, Tóth – Števuliak, Seppänen, Majdan – Obdržálek, Doggett, Okoličány – Jurík, Ondrušek, Bajtek – Zahradník, Andrisík, Rogoň.

HC Slovan Bratislava: Parks (Beke) – Brodzinski, Sersen, Štajnoch, Bačik, Ališauskas, Maier, Valach, Beňo – O'Donnell, Kytnár, Šišovský – Urbánek, Harris, Zigo – Rapáč, Bortňák, Ranford – Kundrik, Jendek, Uram

 Ostatné výsledky 38.kola: Michalovce – Trenčín 2:1 sn., B. Bystrica – Nitra 7:0, L. Mikuláš – Poprad 1:11, Detva – Košice 2:3, Miškovec – Zvolen 1:5.

Tabuľka

1.Poprad 38 21 6 3 8 147:96 78

2.Zvolen 38 20 6 6 6 131:95 78

3.Slovan 37 21 5 2 9 117:83 75

4.Michalovce 38 18 6 4 10 118:92 70

5.Detva 38 17 4 5 12 114:107 64

6.Nitra 38 17 3 7 11 123:129 64

7.Trenčín 38 16 4 4 14 133:101 60

8.Košice 38 13 7 3 15 109:99 56

9.B. Bystrica 38 10 5 3 20 103:131 43

10.N. Zámky 37 9 4 4 20 91:105 39

11.DVTK 38 8 1 7 22 87:139 33

12.L. Mikuláš 38 6 0 3 29 87:183 18

 Najbližší zápas: 12.2. o 18:00 Nové Zámky – Slovan – dohrávka 24. kola.

⋌