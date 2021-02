V Zámkoch otvorí mesto desať testovacích miest, dá sa už aj registrovať

Testovanie bude prebiehať na miestach, ktoré fungovali aj pred týždňom.

5. feb 2021 o 13:33 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Tretie kolo celoplošného testovania (6. - 7. februára) v roku 2021 sa v Nových Zámkoch odohrá na viacerých miestach.

Už tretie plošné testovanie tento rok

Radnica už spustila aj rezervačný systém. V sobotu doobeda sa bude testovať na všetkých miestach od 8:00 do 12:00 a poobede od 13:00 do 19:00.

V nedeľu doobeda vás otestujú tiež od 8:00 do 12:00. Poobede už nebudú testovať na ZŠ Mostná, ZŠ Hradná a ZŠ Nábrežná. Na ostatných miestach budú odberné tímy fungovať od 13:00 do 14:00 (ZŠ G. Czuczora s VJM, ZŠ G.Bethlena a ZŠ Devínska). Na zvyšných miestach (Kino Mier a Michalská bašta) sa bude v nedeľu popoludní testovať od 13:00 do 19:00.



Testovanie učiteľov, ktorí nastúpia od budúceho týždňa do škôl, zabezpečia podľa radnice základné školy.

K dispozícii budú opäť dve infolinky na číslach 0940 643 714 a 0917 502 955, cez ktoré zamestnanci mesta pomôžu s registráciou. Dostupné sú od piatka 5. februára do nedele 7. februára denne od 8:00 do 18:00.

"Od pondelka 8. februára 2021 bude v Nových Zámkoch otvorených viacero mobilných odberných miest súkromných prevádzkovateľov," informovala radnica ešte vo štvrtok.

Radnica zabezpečila plošné testovania aj počas uplynulých dvoch víkendov. V tom poslednom, na prelome januára a februára, spravili v Nových Zámkoch 14 097 antigénových testov, z toho 119 ukázalo pozitívny výsledok. Miera pozitivity dosiahla 0,84 percenta.

Zoznam odberných miest v Nových Zámkoch (6. - 7. februára). Po kliknutí na názov miesta sa dostanete do rezervačného systému.

V Dvoroch bude odberné miesto celý týždeň

Plošne testovať už nebudú v Dvoroch nad Žitavou, čo v utorok oznámil starosta obce Branislav Becík. Napriek tomu bude od pondelka 8. februára dostupné mobilné odberové miesto v kultúrnom dome. K dispozícii bude sedem dní v týždni.

