Brankár je dnes už ďalším obrancom mužstva

Hovorí dlhoročný gólman Veľkých Ludiniec.

5. feb 2021 o 8:45 Roman Guliš

Nebýva v dnešnom futbale zvykom, aby hráči zotrvali v jednom klube príliš dlho. Výnimkou je brankár treťoligových Veľkých Ludiniec Daniel Benkó, ktorý stráži svätyňu TJ Družstevník už jedenásty rok. Aj o tom, ako prežíva tridsaťšesťročný brankár z Dvorov nad Žitavou dni bez futbalu, nám porozprával v rozhovore.

Pamätáš si ešte na svoj prestup do Veľkých Ludiniec ?

Samozrejme, aj keď to nebolo práve včera. V júli roku 2010 som dostal ponuku od manažéra klubu pána Urbana. V tom čase som prišiel z Novej Bane pomôcť svojim rodným Dvorom. Ponuku som prijal, čo do dnešného dňa neľutujem. Bolo to z mojej strany ako sa ukázalo veľmi dobré rozhodnutie.