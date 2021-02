V Nových Zámkoch otvoria kompostáreň

Testovaciu fázu mesto zrealizovalo už vlani, v súčasnosti začína s prvou etapou zberu.

4. feb 2021 o 17:27 TASR

NOVÉ ZÁMKY. Novozámocká radnica postupne zavádza zber biologicky rozložiteľného odpadu. Testovaciu fázu mesto zrealizovalo už vlani, v súčasnosti začína s prvou etapou zberu.

Radnica ešte minulý rok podala projekt, na ktorý chce získať z Environmentálneho fondu vyše 48-tisíc eur, zvyšných 2500 eur bude tvoriť spolufinancovanie z mestského rozpočtu.

Radnica chce z dotácie nakúpiť 16 800 kusov špeciálnych desaťlitrových nádob, v ktorých budú domácnosti skladovať kuchynský odpad. Ten sa momentálne vyváža na zberný dvor.

Spôsob likvidácie biologického, prevažne kuchynského odpadu by sa mal po niekoľkých mesiacoch zmeniť.



"Do polovice roka by mala zberová spoločnosť Brantner sprevádzkovať vlastnú kompostáreň. Biologický odpad by sa tak nemusel voziť desiatky kilometrov do bioplynovej stanice, ale mohol by sa spracovať priamo v meste," informoval magistrát.

