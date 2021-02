Potlesk po zápase bol zadosťučinením

Lipová príjemným prekvapením jesene.

3. feb 2021 o 16:27 Roman Guliš

Novozámocký okres zastupuje v aktuálnom súťažnom ročníku 2020/2021 v V. lige – Východ až jedenásť obcí. Lipová je jednou z najmenších, avšak jej futbalisti patrili na jeseň k elite súťaže.

OŠK Lipová figuruje po neúplnej jeseni na druhom mieste tabuľky s dvojbodovou stratou na vedúce Tvrdošovce. Aj o tom, ako to v klube vnímajú a v čom spočíva tento úspech, sme sa porozprávali s hrajúcim trénerom mužstva Milošom Fehervárim.

Hrajúci tréner OŠK Lipová Miloš Fehervári (zdroj: OŠK)

Vo svojej prvej sezóne ste sa poriadne nestihli ani zoznámiť so súťažou. Aká bola príprava na tú aktuálnu, najmä čo sa týka zostavovania kádra ?

Ťažko sa mi vyjadruje k prvej sezóne v piatej lige, keďže ja som prišiel do mužstva na začiatku zimnej prípravy. Určite nevládla spokojnosť, nakoľko mužstvo bolo posledné a hlavne výsledky boli katastrofálne. Sadli sme si s vedením a jasne si povedali ,že mužstvo potrebuje byť posilnené o 4-5 hráčov. To sa aj podarilo podľa mňa na výbornú, prišli šikovní hráči ako Martin Pútec, Mišo Gábriš, Peter Poláček, Csaba Sztrecsko, či Nikolas Eliáš a brankár Peter Močkor. Vrátil sa Jakub Stacho a prišiel aj skúsený Dano Hajko, ktorý je aj mojim asistentom. Kabína začala fungovať ako jeden celok. Chalani makali na tréningoch trikrát do týždňa a už prípravné zápasy naznačili, že toto mužstvo už nebude fackovacím panákom piatej ligy.