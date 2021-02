V Nových Zámkoch začínajú proti Covid-19 očkovať aj verejnosť (+ MAPA)

Nemocnica sa stala ďalším vakcinačným centrom. Vakcínu dostanú aj náhradníci, musia však splniť podmienku.

3. feb 2021 o 9:43 Anton Hrachovský/SITA

NOVÉ ZÁMKY. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch je od stredy 3. februára oficiálnym vakcinačným centrom zaradeným do zoznamu ministerstva zdravotníctva.

Postupne až 270 ľudí denne

O spustení vakcinačného centra v Nových Zámkoch informoval hovorca nemocnice Ján Baček. Centrum bude k dispozícii v prvej fáze od 8:00 do 14:00, denne sa v ňom zaočkujú 75 ľudí.



Od 15. februára plánuje vedenie nemocnice predĺžiť jeho prevádzkovú dobu a kapacitu zvýšiť až na 270 ľudí denne. Predĺžiť sa má aj prevádzková doba centra, denne to má byť až do 17:00.

Ako na to?

Ako prvé sa treba registrovať na webe korona.gov.sk, kde sú uvedené aj aktuálne otvorené fázy pre prihlasovanie jednotlivých skupín zdravotníckych pracovníkov a verejnosti.

Po príchode do vakcinačného centra treba vyplniť poučenie a dotazník, v ktorom sa posudzujú rizikové faktory.



Následne po vykonaní týchto úkonov sa pristúpi k samotnej vakcinácii a po tomto kroku je potrebné, aby pacient počkal na pozorovanie zhruba 15 minút v na to určenom priestore.



Vakcinácia bude prebiehať v upravených priestoroch fyziatrie, balneólogie a liečebnej rehabilitácie (FBLR) na prízemí budovy monobloku.

Vakcinačné centrum v areáli novozámockej nemocnice. (zdroj: FNsP Nové Zámky)

Zoznam náhradníkov

Nemocnica si podľa jej hovorcu Jána Bačeka bude vytvárať aj vlastný zoznam náhradníkov na očkovanie proti COVID-19. Treba sa doň registrovať cez formulár na webe nemocnice.

Podmienkou na registráciu do tohto zoznamu je schopnosť dostaviť sa na miesto očkovania do tridsiatich minút od zavolania. Náhradníkov budú očkovať v časoch zhruba od 13:30 do 14:15.

Očkovali aj zdravotníkov z okolia

V novozámockej nemocnici začali očkovať už 7. januára. "Do konca uplynulého týždňa sme zaočkovali 1 250 zamestnancov a zdravotníkov z okolia Nových Zámkov, Šurian a Štúrova," prezradil Ján Baček s tým, že ide o ľudí spadajúcich do kategórie v zmysle národnej očkovacej stratégie ministerstva.

Novozámocká nemocnica si doteraz objednávala len presné počty vakcín, ktoré dokázala spotrebovať do piatich dní. Po tom, ako od darcov dostala dve mrazničky, mohla objednávať aj väčšie množstvo vakcín.

"O očkovanie našich zamestnancov je veľký záujem, mnohí z nich boli do dnešného dňa už aj preočkovaní druhou dávkou vakcíny," dodal hovorca nemocnice.

Vo fotogalérii: Štart očkovania proti Covid-19 v Nových Zámkoch a v Komárne začiatkom januára.

