Nové prísnejšie pravidlá aj v okrese Nové Zámky: Do práce len s negatívnym testom

Aj v okresoch Nové Zámky a Komárno začínajú od stredy platiť prísnejšie pravidlá. Pri nástupe do práce bude potrebný negatívny test na Covid-19.

2. feb 2021 o 21:21 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra (MV) SR sprísňuje od stredy 3. februára režim na pracoviskách v okresoch, ktoré boli súčasťou druhého kola celoplošného skríningu. Rezort vnútra o tom informoval na sociálnej sieti.

Okrem toho budú obyvatelia viacerých okresov potrebovať od stredy (3. 2.) 5:00 až do nedele (7. 2.) negatívny PCR alebo antigénový test (vykonaný najneskôr od 27. januára) na vstup do zariadení, vrátane škôl a školských zariadení.

VIDEO: Starosta Dvorov nad Žitavou bez servítky: Ostrá kritika slovenskej vlády

Výnimku z testu majú deti do desať rokov alebo ľudia nad 65 rokov. Platiť majú aj ďalšie výnimky. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k prevádzkam a zamestnávateľom.

Zákaz sa netýka zamestnancov, ktorí už ochorenie COVID-19 prekonali v posledných troch mesiacoch.

Do práce s testom

Nariadenie sa týka aj prevádzkovateľov v okresoch Nové Zámky a Komárno. Vyhláška tiež stanovuje, že aj vstup do priestorov zamestnávateľa je podmienený negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu vykonaného od 27. januára.

Výsledok testu alebo iný doklad, ktorý oprávňuje vstup do prevádzok alebo do priestorov zamestnávateľa, musia ľudia na požiadanie predložiť a prevádzkovatelia, respektíve zamestnávatelia, majú oprávnenie doň nahliadnuť.



Negatívny test netreba pri vstupe do predajní potravín, drogérie či lekární. Ďalšie výnimky upravuje vyhláška hlavného hygienika SR.

Prísnejšie pravidlá aj u policajtov či na okresných úradoch

Sprísnené pravidlá treba od stredy dodržiavať na pracoviskách MV SR aj v okresoch Nové Zámky a Komárno.

Vstup na pracoviská bude umožnený návštevníkom s negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorý bol vykonaný od 27. januára.

VÝSLEDKY druhého kola testovania v Nových Zámkoch a okolí

Pre vstup na pracovisko bude stačiť aj platné potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako tri mesiace, doklad o diagnostike ochorenia medzi 7. novembrom 2020 a 26. januárom. Tiež doklad o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 druhou dávkou vakcíny, pričom od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.



Rezort dodal, že vstup bude umožnený aj tým, na ktorých sa vzťahujú výnimky podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva číslo 36.



"Klientske centrá, okresné úrady, oddelenia dokladov a ďalšie pracoviská naďalej poskytujú služby len dopoludnia od 8:00 do 12:00," spresnilo ministerstvo.

Rovnaké pravidlá platia aj v okresoch Malacky, Dunajská Streda, Topoľčany, Hlohovec, Partizánske, Šaľa, Revúca, Galanta, Brezno, Levice, Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Žarnovica, Medzilaborce, Košice - okolie, Senec, Pezinok, Trebišov, Rožňava, Krupina, Žiar nad Hronom, Poltár, Trnava, Bytča, Humenné, Košice, Snina, Detva, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Prievidza a Zvolen.

