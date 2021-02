Negatívnu sériu Býci nezastavili ani v ďalšom krajskom derby

Výkon mužstva si však tréner Majoros pochvaľoval.

1. feb 2021 o 18:13 Roman Guliš

Tipsport Extraliga

36.kolo

HC Mikron Nové Zámky – HK Nitra 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Domáci nastúpili do ďalšieho okresného derby s odhodlaním, ale veľmi rýchlo ich pribrzdil Tvrdoň, ktorý na začiatku 4. minúty dostal prihrávkou na vrch ľavého kruhu a tvrdou strelou prestrelil Henriho Kiviaha. V polovici prvej tretiny mohli Novozámčania vyrovnať, keď si Števuliak šikovne hodil okolo Šimona Nemca, výborne zrýchlil, ale následne zoči voči Cowleymu neuspel. Zápas nabral zásluhou oboch celkov dobré tempo, šance sa striedali na oboch stranách.

Domácim sa podarilo vyrovnať na začiatku 17. minúty z presilovej hry, keď Seppänen posielal z pravej strany puk pred bránku a Jurík ho kolenom poslal do siete. Gól ešte musel odobriť videorozhodca, ale napokon platil. Už po niekoľkých sekundách druhej tretiny mal výbornú šancu obranca domácich Västilä, ale premeniť ju nedokázal. Po niekoľkých minútach spravili Novozámčania chybu, Marek Slovák sa z vlastného obranného pásma vyrútil do útoku, jeho delovku príklepom však Kiviaho bez problémov kryl.

V polovici zápasu mohli Býci strhnúť vedenie na svoju stranu, ale po Mikušovej strele z ľavej strany, zvonila iba konštrukcia brány. Krátko na to strieľal z dobrej pozície Bajtek, ale len do nôh obrancu Mezeia. Ku koncu prostrednej časti hry Zámky zvýšili svoju aktivitu, ale gólový efekt to neprinieslo. Už v prvej minúte tretej tretiny mala Nitra obrovskú šancu , ale Finlay volil nesprávne rozhodnutie. I štyri minúty mohli skórovať domáci, keď Majdan našiel z ľavej strany ideálne Clarkea, ktorý však ostal pred Cowleym akoby zaskočený a vôbec nevystrelil. Blížiacim sa záverom zápasu bolo zrejmé, že kto dá gól, s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrá. V 53. minúte domáci nevyužili prečíslenie 2 na 1, keď Okoličány neprepasíroval puk na Zahradníka.

Rozhodnutie prišli v 54. minúte, keď skúsený Mezei dostal prihrávku na modrú čiaru a prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. V ďalšom priebehu sa domáci snažili o vyrovnanie, ale nervozita im zväzovala ruky aj nohy. Nepomohla im ani hra bez brankára v samom závere.

 Góly a asistencie: 17. Jurík (Västilä, Seppänen) – 4. Tvrdoň (Finlay, Slovák), 54. Mezei (Žitný).Rozhodovali: Baluška, Lokšik – Jurčiak, Durmis.

HC Mikron Nové Zámky: Kiviaho (Lackovič) – Västilä, Clarke, Fereta, Roman Mich., Holenda, Mikuš, Šeliga – Jurík, Seppänen, Števuliak – Bajtek, Doggett, Majdan – Okoličány, Ondrušek, Zahradník – Tóth, Andrisík, Petrík.

HK Nitra: Cowley (Beržinec) – Mezei, Vitaloš, Švarný, Nemec, Ege, Bodák, Hřebíček, Pupák – Tvrdoň, Slovák, Finlay – Kollár, Dauda, Žitný – Fominych, Foget, Molnár – Minárik J., Šiška, Múčka.

POVEDAL PO ZÁPASE

Gergely Majoros (tréner Nových Zámkov:"Myslím si, že sme hrali vyslovene dobre v tomto zápase. Prvá tretina bola najlepšia v našom podaní čo som tu. Podľa mňa bol náš výkon blízko k prívlastku vynikajúci. Žiaľ, rozhodla jedna chyba, ktorú sme my urobili skôr ako náš súper. S jedným streleným gólom sa ťažko zápasy vyhrávajú, i keď to nie je nemožné, ale dnes sa to nestalo. Radostné je, že sme sa trafili v presilovke. Dnes sa náš výkon priblížil najviac tomu, ako si to predstavujem. Boli sme dostatočne draví, agresívni, dokázali pokryť ľadovú plochu. Na víťazstvo to žiaľ nestačilo."