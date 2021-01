Dvory po jeseni nečakane na spodku tabuľky

V zimnej prestávke odstúpilo aj vedenie klubu, situácia je neistá.

29. jan 2021 o 8:17 Roman Guliš

Futbalistom TJ Družstevník Dvory nad Žitavou nevyšla neúplná jesenná časť aktuálneho súťažného ročníka podľa ich predstáv. Účastník IV. ligy – juhovýchod je po desiatich kolách, ktoré sa stihli odohrať, nečakane až na 15. mieste, keď má na svojom konte iba 4 body. Aj o príčinách tohto neúspechu sme sa porozprávali s dlhoročným, dnes už bývakým funkcionárom a niekdajším hráčom klubu Emilom Schultzom.

Dnes už bývalý manažér klubu Emil Schultz (zdroj: FBES)

Aké problémy ste mali pred začiatkom nového súťažného ročníka so skladaním kádra?

V lete náhle skončil pri našom A – mužstve z rodinných dôvodov tréner Nikola Bukovič. V letnej prestávke je málo času na budovanie kádra a my sme museli narýchlo riešiť okrem hráčov aj trénerskú otázku, čo bolo veľmi náročné. Napriek tomu sa nám podarilo myslím si získať veľmi kvalitného trénera v osobe Csabu Szóráda, ktorý okrem Komárna pôsobil ako hráč aj v našej najvyššej súťaži a to v Nitre a Žiline.