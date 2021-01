Dostal druhú šancu

Talentovaný obranca si opäť obliekol fialovo-biely dres.

26. jan 2021 o 15:26 Roman Guliš

Ďalším navrátilcom do fialovo-bieleho dresu KFC je talentovaný obranca Patrik Šurnovský, ktorý poslednú polsezónu strávil v rodných Šuranoch vo štvrtej lige. V komárňanskom mužstve pôsobil v kalendárnom roku 2018 a za KFC nastúpil v 30 zápasoch, z ktorých bolo 17 víťazných.

S futbalistom, ktorý značnú časť svojej kariéry prežil v FC Nitra, sme sa porozprávali po prvom prípravnom zápase Komárňanov, ktorý odohrali na umelom trávniku v Petržalke.

Ako sa to vlastne zbehlo, že si opäť v Komárne?

Stalo sa to tak, že som bol práve v práci a dostal som telefonát od jedného z majiteľov klubu. Čo sa týka dohody, zbehlo sa to dosť rýchlo a som rád že som opäť v Komárne. Beriem to tak, že som od futbalu dostal druhú šancu a budem sa ju snažiť využiť čo najlepšie ako budem vedieť .