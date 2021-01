Viac sa im darilo na domácom trávniku

Štúrovčania vstupovali do sezóny s vyváženým kádrom.

22. jan 2021 o 10:13 Roman Guliš

Štúrovo s vyváženým kádrom je po neúplnej jeseni siedme.

Do novej sezóny 2020/2021 vstupovalo A – mužstvo MŠO pod vedením trénerskej dvojice Ján Ujvári – Kristián Saláta (zároveň ešte aktívny hráč mužstva) s vyváženým kádrom, v ktorom popri ostrieľaných, rutinovaných hráčoch mala zastúpenie stredná generácia ako aj ambiciózni mladíci z vlastnej liahne.

Mužstvo je po neúplnej jeseni, v ktorej drvivá väčšina mužstiev odohrala desať zápasov, na siedmom mieste tabuľky so 17 bodmi, keď dosiahlo päť víťazstiev, dve remízy a tri prehry pri skóre 24:14. Väčšinu bodov a to 13 získali Štúrovčania na vlastnom trávniku za štyri víťazstvá a jednu remízu.

Trénerský tandem Ujvári – Saláta. (zdroj: MŠO)