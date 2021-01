Muzikant Oliver Kucharovič: Je mi smutno zo správania niektorých ľudí

Na otázky ohľadom očkovania proti Covid-19 odpovedal aj novozámocký muzikant Oliver Kucharovič.

18. jan 2021 o 16:09 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 sa už rozbehlo aj v Nových Zámkoch. V prvej etape začala nemocnica s vakcináciou zdravotníkov. Zároveň požiadala, aby sa mohla stať aj očkovacím centrom pre verejnosť.

Hudobník Oliver Kucharovič z Nových Zámkov je v "civilnom" živote informatik, v lete vydal svoje prvé sólové EP Memories. Aký má on k očkovaniu postoj?



Aký pohľad máte na očkovanie proti Covid-19, resp. dáte sa očkovať?



Očkovanie je z môjho pohľadu ešte budúcnosť, nie úplne vzdialená, ale nie úplne aktuálna pre ľudí, ktorí pracujú v kultúre či v inom menej rizikovom, alebo inak s pandémiou nespojenom pracovnom sektore.



Radím sa k menej rizikovým skupinám a spolieham sa hlavne na opatrenia ako sú dodržiavanie rozostupov, nosenie rúšok a hlavne nestretávanie sa, ak to nie je nevyhnutné. Jednoducho nechcem ochorieť, či nakaziť okolie. Za mňa, aj mimo pandémiu by som uprednostnil pri pocite choroby, či jej príznakoch nasadiť si rúško alebo najlepšie, ak je to možné, zostať pracovať na home-office.

Očkovať sa určite dám, ak to bude doporučené na cestovanie alebo iné aktivity, ktoré bežne vykonávam spojené s prácou, nechcem ochorieť či nakaziť okolie.

Nepracujem na plný úväzok v kultúre a mám to šťastie v nešťastí, že si viem zarobiť aj inak a nemusím prosiť štát o pomoc.



Všeobecne by som bol rád, ak by sa trošku zvoľnilo pracovné nasadenie, dával sa viac home-office, stretnutia by sa riešili online. Ľudia by tak o kultúru mali viac záujem aj touto formou, podporili by lokálnych umelcov formou kúpenia online lístku na ich virtuálny koncert či inú kultúrnu činnosť alebo by si zakúpili hudobný nosič umelca.

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí očkovanie a priori odmietajú?



Prvé vakcíny chcem dopriať hlavne zdravotníkom, seniorom a iným skupinám, ktoré nám pomáhajú v boji, či sú práve vo väčšom ohrození ako ja. Verím, že je dôležitejšie toto obdobie prečkať, ak to je možné nenáhliť sa, byť na seba milší a ľudskejší, ako sme boli doteraz, dokým vakcína nezaberie na rizikovejšie skupiny.

Oliver si zahral počas pandémie aj basovú coververziu skladby Rasputin od Boney M z populárnej reklamy.

Pomohlo by očkovanie umelcom v ich práci?



Čo sa týka práce, verím, že ľudom zamestnaným v kultúre je teraz ťažko, veľmi ťažko. Nepomáhajú tomu ani nepekné komentáre na sociálnych sieťach pod rôznymi článkami či statusmi o fondoch na podporu umenia. V podstate skoro každá skupina ľudí je momentálne nepríjemná na inú skupinu ľudí, z čoho som dosť smutný.



Odpoveď na otázku, že či by mi očkovanie pomohlo v pôsobení v kultúrnej oblasti, nepoznám, pretože momentálne je skoro všetko, čo v kultúre robím, zastavené a ľudia na online koncerty nereagujú. Bohužiaľ som nemal dostatočný príjem z hudby a musel som sa zamestnať na plný úväzok v inom segmente, v ktorom sa viem dostatočne uživiť. Tvorenie hudby či koncerty musia počkať.



Veľa aktivít mám aj v Českej republike, do ktorej sa bez testu neviem dostať a prostriedky či čas na opakované testovanie nemám. Dúfam, že očkovanie urýchli proces a všetko sa vráti do starých koľají, no zatiaľ musíme byť trpezliví.