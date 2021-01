VIDEO: Deti v Nových Zámkoch okúsili prvú sánkovačku

Na niekoľkých miestach v meste sa deti aj s rodičmi vybrali okúsiť prvú tohtoročnú súvislejšiu snehovú prikrývku.

18. jan 2021 o 9:05 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Minulý týždeň si viacero detí z Nových Zámkov užilo prvú tohtoročnú sánkovačku.

Na niekoľkých miestach v meste, na kopcoch, či už pri hrádzi alebo priamo na sídlisku, sa aj s rodičmi vybrali okúsiť prvú snehovú prikrývku.



A i keď to nebolo ako za „starých čias“ a sneh sa relatívne rýchlo roztopil, detský džavot oživil ponurú situáciu, v ktorej sa dnes nachádzame.



Do školy zatiaľ nechodia a tak veľkú väčšinu času trávia doma, často pred televízorom či počítačom.



„Konečne máme trochu snehu. Aj keď je to fakt len troška. Ale deťom sa to páči. Do školy nechodia, tak sme sa prišli aspoň trochu vyvetrať na čerstvý vzduch,“ povedal Peter, ktorého syn šantil na kopci na sídlisku na T. Vansovej.

