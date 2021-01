Predčasný koniec prišiel v najnevhodnejšiu chvíľu

Pandémia koronavírusu narušila v Kolárove aj oslavy storočnice futbalu.

13. jan 2021 o 16:52 Roman Guliš

FK Kolárovo patrí už dlhé roky medzi stabilných účastníkov IV. ligy – juhovýchod, pričom mužstvo za tú dobu dosiahlo v tejto súťaži niekoľko popredných umiestnení. Aj štvrtoligisti odohrali kvôli pandémii koronavírusu na jeseň iba desať kôl. Predčasný koniec jesennej časti súťaže prišiel Kolárovčanom veľmi nevhod aj z toho dôvodu, že v meste pri Váhu sa chystali na veľkolepé oslavy storočnice futbalu. Aj o tom nám v rozhovore porozprával tréner A – mužstva Zsolt Máté.

Tréner A - mužstva FK Kolárovo Zsolt Máté (zdroj: FK)



Ako sa vám podarilo po zrušenom súťažnom ročníku 2020/2021 pripraviť na ten nový?

Pandémia koronavírusu vystavila už po prvom jarnom kole futbalu stopku, takmer všetky súťaže na Slovensku boli anulované a tak začalo naše mužstvo letnú prípravu skôr, ako tomu bolo po iné roky. Môžem prehlásiť, že nebolo vôbec ľahké sa reštartovať a naskočiť opäť do tréningového procesu, čo sa patrične odzrkadlilo na výkonoch jednotlivcov ako aj celého mužstva počas prípravy. Náš káder dostal definitívnu podobu iba tesne pred začiatkom súťaže. Po deviatich rokoch v ňom chýbal dlhoročný kapitán Milan Zuzula, ktorý sa rozhodol ukončiť svoju aktívnu kariéru. Do Štúrova si to namieril Patrik Zvoncsár, ale na druhej strane sa nám podarilo angažovať šesť nových hráčov. Spomedzi nich sú navrátilcami do nášho klubu Róbert Kürthy a Norbert Jakab, ktorí sú známymi tvárami aj pre našich fanúšikov.