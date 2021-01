Dočasne zrušili jeden vlak z Nových Zámkov

Pre stále viac zamestnancov na PN či v povinnej karanténe prišlo k preriedeniu spojov. Týka sa to aj jedného z Nových Zámkov.

13. jan 2021 o 14:15 TASR

BRATISLAVA. V pondelok 11. januára chýbalo 235 rušňovodičov a 170 vlakvedúcich, ktorých železnice nevyhnutne potrebujú na prevádzku dopravy podľa aktuálneho grafikonu.

"Na tento výpadok musíme reagovať. Pripravujeme sa aj na možnosť, že na niektorých málo využívaných tratiach vlaky dočasne zrušíme. Verím však, že k tomu nedôjde," vyhlásil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Veľa ľudí chýba aj v okrese Nové Zámky

Najväčší výpadok je u zamestnancov pochádzajúcich z okresov Nitra, Nové Zámky, Senec a Galanta. Počty zamestnancov na PN alebo v karanténe však rastú aj v iných regiónoch.

Z týchto dôvodov prosí rezort dopravy cestujúcich o pochopenie. MDV verí, že sa vlaky budú môcť v krátkom čase vrátiť na trate podľa aktuálneho grafikonu.

Zrušili aj jeden vlak zo Zámkov

Od utorka 12. januára teda podľa rezortu dopravy dôjde v pracovných dňoch k vynútenému dočasnému zrušeniu 28 vlakov.



Pôjde o všetky osobné vlaky na linke Senec – Veľký Biel – Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji – Bratislava Vajnory – Bratislava predmestie – Bratislava Nové Mesto – Bratislava Petržalka a späť, jeden ranný vlak z Nových Zámkov do Petržalky, ďalší ranný vlak z Galanty do Petržalky a večerný vlak z Petržalky do Galanty.

Rezort dopravy priblížil, že náhradou budú osobné vlaky, ktoré premávajú na trase Nové Zámky – Galanta – Senec – Bernolákovo – Bratislava hlavná stanica, ktoré premávajú každú hodinu.

Pre stanice Senec a Bernolákovo je táto ponuka doplnená regionálnymi expresmi idúcimi v tzv. medzipolohe medzi osobnými vlakmi. Bez náhrady zostane úsek Bratislava Nové Mesto – Bratislava Petržalka, kde môžu cestujúci využiť bratislavskú MHD.



ZSSK zároveň v súvislosti s výpadkom zamestnancov poukázala na vakcináciu proti ochoreniu COVID-19.



"ZSSK by aj preto veľmi privítala, ak by boli viaceré profesie v ZSSK (vrátane rušňovodičov a vlakvedúcich) zaradené už do druhej vlny očkovania, keďže od ich práce doslova závisia tisícky pracujúcich a študentov, no ich odbornosť znemožňuje zamestnávateľovi nahradiť ich v krátkom čase iným personálom," podotkol hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že aktuálne je väčšina z týchto zamestnancov zaradená na očkovanie proti COVID-19 až v poslednej štvrtej skupine.

