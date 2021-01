V Nových Zámkoch začína zber vianočný stromčekov

Ak ste stromček ešte nevyhodili, pozrite, kedy ich mesto dá odniesť.

11. jan 2021 o 7:38 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Vyhodené vianočné stromčeky pri kontajneroch po celom meste sú už klasikou.

Aj tento rok ich dá mesto odviezť. Ich zber spred stojísk 1100-litrových kontajnerov začne v pondelok 11. januára a potrvá do piatka 15. januára. Ďalší termín je od 25. do 29. januára.



Spred rodinných domov ich dá mesto odviesť od 18. do 22. januára.

