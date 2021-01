Reakcia na tragédiu v Zámkoch: Poisťovňa by mala hlásiť, ak deti prestanú chodiť k lekárovi

Návrh koalície reaguje na prípad dieťaťa, ktorého telo vykopali v Nových Zámkoch. Dieťa nechýbalo desať mesiacov lekárom ani úradom.

11. jan 2021 o 9:30 TASR

BRATISLAVA. Zdravotná poisťovňa by mala byť povinná oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pokiaľ sa dieťaťu prestala poskytovať starostlivosť pediatrom a zároveň sa nezačala starostlivosť iného pediatra.

Prístup k najnovším videám

Vyplýva to z návrhu novely o zdravotnom poistení upravujúcej aj zákon o poisťovníctve, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili koaliční poslanci. Zabezpečiť má monitorovanie starostlivosti o dieťa zo strany pediatrov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Reakcia na tragédiu v Nových Zámkoch

Návrh reaguje na tragický prípad osemmesačnej Lucky, ktorej telo vykopala polícia v máji 2020 na dvore rodinného domu v Nových Zámkoch. Dieťa nechýbalo desať mesiacov lekárom ani úradom.

Prečítajte si aj V Nových Zámkoch policajti vykopali telo osemmesačného dieťaťa, ktoré zmizlo vlani v júli Čítajte

Po novom by tak mohol zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately preveriť, či dieťa môže byť vystavené ohrozeniu života, zdravia či neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu. Oznamovacia povinnosť poisťovne sa má týkať dieťaťa do šesť rokov.



"Dieťa má právo na zdravotnú starostlivosť pediatra. Nie je prípustné, aby ju stratilo napríklad v prípade, keď sa jeho rodičia presťahujú do iného okresu a tento fakt lekárovi nenahlásia. Tých najzraniteľnejších, ktorí o svojom osude nerozhodujú, musíme efektívne chrániť. Najmä ak neprihlásením dieťaťa k novému pediatrovi chce ten, kto sa o dieťa má osobne starať, zakryť neľudské alebo zlé zaobchádzanie s dieťaťom," uviedla predkladateľka návrhu, poslankyňa Katarína Hatráková (OĽANO).

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Prvé deti roku 2021: V Nových Zámkoch sa na svet vypýtala Viktória Čítajte

Prečítajte si aj Osemmesačné dieťa, ktorého telo našla polícia v Nových Zámkoch, pravdepodobne zabil jej otec Čítajte

Povinnosť nielen pre rodičov ale aj pre lekárov

Predkladatelia vysvetľujú, že prehliadky sú v rámci zdravotnej starostlivosti povinné nielen pre rodičov detí, ale aj lekárov. Pediatri si vedú presnú evidenciu a upozorňujú rodičov, kedy majú s dieťaťom prísť.



Ak neprídu napríklad na očkovanie, lekári rodičov kontaktujú, zisťujú dôvody. V medializovanom prípade však mala detská lekárka dať matke zdravotnú dokumentáciu po tom, ako uviedla, že chce zmeniť lekára. Rodinu za predchádzajúce mesiace nekontaktovali ani zo sociálneho úradu.



Poslanci navrhujú účinnosť legislatívy od 1. júna 2021.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Riaditeľ nemocnice v Nových Zámkoch podal demisiu. Poznáme jeho nástupcu Čítajte

Prihlásiť sa na odber videí