Po dobrej hre gólovo i bodovo naprázdno

Novozámčanov môže mrzieť najmä druhá tretina.

10. jan 2021 o 19:37 Roman Guliš

HOKEJ

Tipsport Liga

30.kolo

HC Mikron Nové Zámky – HKM Zvolen 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Prvá desaťminútovka patrila hosťom, ale ich šance na otvárací gól zmaril pozorný Lackovič v domácej bráne. Novozámčania sa postupne dostali do tempa a mali aj oni svoje príležitosti.

Prostredná tretina patrila jednoznačne zeleno-bielym, ktorí podnikali pekné kombinačné akcie, chýbalo im len gólové zakončenie.

V tretej tretine sa pri útočnej snahe Novozámčanov dostal do brejku Jedlička a svoju individuálnu akciu zakončil gólom. Býci zostávalo ešte veľa času na vyrovnanie, aj sa o to snažili, ale márne. V poslednej minúte pečatil víťazustvo hostí do prázdnej bránu Nuutinen. V záverečných sekundách mal ešte dobrú príležitosť domáci Majdán, ale puk z jeho hokejky skončil na žŕdke.

 Góly a asistencie: 46. Jedlička, 60. Nuutinen (Rahm). Rozhodovali: Snášel, Tvrdoň – Synek, Kacej

Nové Zámky: Lackovič – King, Holenda, Clarke B., Västilä, Fereta, Ordzovenský, Šeliga, Mikuš – Števuliak, Doggett, Bajtek – Rogoň, Holovič, Okoličány – Jurík, Embrich, Majdan – Rehák S., Ondrušek, Zahradník.⋌