Býci preťali smolu, zdolali Baranov

Skončila sa negatívna séria Novozámčanov bez víťazstva.

9. jan 2021 o 11:22 Roman Guliš

HOKEJ

Tipsportliga

29.kolo

HC’05 Banská Bystrica – HC Nové Zámky 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Prvá tretina nepriniesla veľa gólových príležitostí, viac z nich však mali Bystričania. Najmä pokusy voľného Krišku z medzikružia neskôr Tamášiho z dvoch krokov boli nebezpečné, ale brankár Kiviaho ich zlikvidoval. Zaujímavé veci sa diali až na konci úvodného dejstva. Najprv hosťujúci Rogoň zblízka neprekonal bekhendom Belányiho, no ten napokon kapituloval, pretože Okoličány sa hodil okolo Creviera-Morina a v páde dostal vyrazený puk do bránky. Novozámčania však nešli na prvú prestávku s náskokom o čo sa postaral D’Aoust , ktorý sa štrnásť sekúnd pred prvou sirénou postaral o vyrovnanie pri presilovke svojho tímu.

Z druhej tretiny uplynulo iba 49 sekúnd a Novozámčania šli do vedenia, keď sa strelou švihom presadil Doggett. Zeleno-bieli potom nevyužili tri presilovky po sebe, čo ich však mrzieť až tak nemuselo. V polovici stretnutia sa tvrdou strelou presadil Holovič – 1:3. Po tomto góle nastúpil do bystrickej brány Gajan, ktorý bol ihneď v plnej permanencii pri nájazde Seppänena a nebezpečnej dorážka Majdána. Záver tretiny patril Baranom, ale na Kiviaha nevyzreli Vyhonský, Breton ani Mistele.

Nádeje Bystričanov zmrazil v úvode tretej tretiny Števuliak, ktorý tečovanou strelou zvýšil náskok Býkov na trojgólový. Barani sa potom v ďalšom priebehu snažili o skorigovanie výsledku, ale márne. Dobré šance mali obrancovia Breton a Cardwell, ale Kiviaho sa zaskvel aj pri nebezpečnej koncovke Misteleho. V závere mohol ešte na opačne strane skórovať G. Clarke, ale zoči-viči brankárovi neuspel.

 Góly: 20. D’Aoust (J. Sukeľ, Breton) – 19. Okoličány (Hain, Holenda), 21. Doggett (Bajtek), 30. Holovič (Holenda, Rogoň), 43. Števuliak (Ordzovenský, Bajtek). Rozhodovali: Baluška, J. Tvrdoň – Synek, Jedlička, vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše: P. Mikuš (N. Zámky) 10 minút OT za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.

Banská Bystrica: Belányi (30. Gajan) – Cardwell, Žiak, Breton, Crevier-Morin, Bdžoch, Ďatelinka, Demo – Faško-Rudáš, Tamáši, Mistele – Marek Sloboda, D’Aoust, J. Sukeľ – Kriška, Dvorský, Kabáč – Vybíral, O. Giertl, Vyhonský

Nové Zámky: Kiviaho – Hain, Holenda, Västilä B. Clarke, Ordzovenský, Fereta, Šeliga, P. Mikuš – G. Clarke, Seppanen, Majdan – Števuliak, Doggett, Bajtek – Rogoň, Holovič, Okoličány – T. Varga, Ondrušek, Rehák

POVEDAL PO ZÁPASE

Martin Hrnčár, tréner N. Zámkov: “Vedeli sme, že ide o šesťbodový zápas, pričom dlho sme nevyhrali za tri body. Takže som veľmi rád, že sa to celému tímu podarilo. Pre nás sú tieto tri body zlaté a verím, že budú odrazovým mostíkom k zlepšenej hre a dobrým výsledkom. Kľúčová dnes bola sila kolektívu, ako aj to, že pri našich chybách nás podržal brankár. Dokázali sme sa viac tlačiť do bránky než súper a hoci sme dali i škaredé góly, tak pripisujem to dobrej početnosti našej streľby i šťastiu.”

 Ostatné výsledky: Michalovce – Slovan 2:1 sn., Detva – L. Mikuláš 2:1, Košice – Zvolen 4:5 sn., Poprad – Nitra 4:3 pp. DVTK – Trenčín 3:7.