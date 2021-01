V pláne je aj niekoľko úsekov v okrese Nové Zámky: Cesty v kraji čakajú opravy

Rekonštruovať sa má aj v okresoch Komárno, Nitra, Šaľa, Levice, Topoľčany a Zlaté Moravce.

9. jan 2021

NITRA. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje na rok 2021 opravy viacerých úsekov ciest II. a III. triedy. Krajskí poslanci už na svojom decembrovom rokovaní vyčlenili na stavebné práce sumu sedem miliónov eur.

Ako uviedla riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová, zoznam opráv vychádza z plánu rozvoja a údržby ciest NSK.

Šesť úsekov aj v okrese Nové Zámky

„Bolo doň vybraných 32 úsekov v celkovej dĺžke 60,689 kilometra a v rozsahu 392.952 štvorcových metrov,“ skonštatovala.

Šesť úsekov ciest II. a III. triedy v celkovej dĺžke takmer 11 kilometrov sa bude opravovať v okrese Komárno.



Rovnaký počet úsekov dlhých 12,7 kilometra sa zrekonštruuje aj v okrese Nové Zámky.



Viac ako 14,5 kilometra ciest na ôsmich miestach sa opraví v okrese Levice a štyri s celkovou dĺžkou 6,7 kilometra v Nitrianskom okrese.



Tri úseky dlhé takmer šesť kilometrov budú zrekonštruované v Šalianskom okrese a rovnaký počet v dĺžke takmer štyri kilometre aj v okrese Zlaté Moravce. Na dvoch miestach s celkovou dĺžkou šesť kilometrov sa budú opravovať aj cesty v Topoľčianskom okrese.



Podľa slov poslanca Jána Vanča je správne, že kraj systematicky investuje do opráv komunikácií, nemal by však zabúdať aj na technický stav mostov.

„Na území NSK ich je 500 a mnohé z nich sú v kategórii číslo šesť, teda v havarijnom stave. Bolo by dobré, keby sme si stanovili priority a netrvalo nám to príliš dlho, kým ich opravíme,“ zdôraznil.



Predseda NSK v tejto súvislosti skonštatoval, že udržiavanie mobility a dobrého stavu cestnej siete je pre kraj prioritou.



„Podarilo sa nám na rekonštrukcie ciest získať obrovské prostriedky z fondov Európskej únie. Myslím, že sme jediný kraj, ktorý ich dokonca aj vyčerpá. Máme dokonca pripravené aj dva projekty nad stanovený limit a zdá sa, že budú aj schválené. Európske peniaze, samozrejme, nemôžu riešiť všetko. Môžu sa využiť iba na opravy ciest II. triedy, nie na cesty III. triedy. Tam musíme zabrať my. Chceme použiť peniaze z pôžičky vlády a naše vlastné. Financie, ktoré nám zostanú po uspokojení všetkých potrieb kraja, pôjdu hlavne do ciest,“ skonštatoval Belica.

