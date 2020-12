Tri veselé príbehy o rúškach, ktoré sa stali našou každodennou súčasťou



28. dec 2020 o 15:05 Angelika Holomáňová

NOVÉ ZÁMKY. Prinášame vám tri veselé príbehy o rúškach, ktoré sa stali našou každodennou súčasťou.

Poznáte ten typ ženy, ktorá všetkým „lezie na nervy“ ? Najmúdrejšia a pri tom má plno hlúpych rečí. Všetko a všetkých kritizuje a každý sa snaží uniknúť z jej blízkosti. Jej deti sa tešia do školy, poobede chodia na množstvo krúžkov a hrajú sa najradšej u susedov.



A manžel? Vedenie firmy je s ním spokojné, nadčasy má rád. Dva razy do týždňa hrá tenis, trénuje v detskom športovom klube, miluje dlhé cyklovýlety a máme podozrenie, že by radšej upratoval bezdomovcom, než doma. Tak takú ženu som stretla.



Nevšimla si ma. Ešteže mám rúško.

Trochu zamaskuje bolesť

Bola to veľmi drahá žuvačka. Túžba po sviežejšom dychu mi privodila zlomený zub. A nie hocijaký, ale hneď predný. Taký, ktorý vždy pri úsmeve vidieť. Jemnú prasklinku prezrádzal pohyb. Zub sa kýval. Keby vypadol úplne, dala by som ho pod vankúš a zúbková víla by mi ho vymenila za peniaze. Kto vie na koľko by ocenila taký zub? Zubný lekár má svoj cenník. Keď som do ambulancie telefonovala, čakala som odkazovač. O to viac ma potešil skutočný hlas sestričky. Ordinujú!



Starší lekári sa chránia izolovaním v súkromí, mladší sú doma s deťmi a bojujú s online vyučovaním. Odložila som rúško a lekár obrúsil čo bolo treba. Zub sa bránil, kýval sa síce, no von sa mu akosi nechcelo, držal sa pevne svojho miesta. Oceľové kliešte a doktorské silné ramená mali čo robiť. A aj ja.



Bolesti nebolo málo, zub urputne bojoval o svoje miesto v ústach. Keď bol konečne vonku, prišla na rad téma ako ďalej. Trocha času potrebuje zahojenie, potom urobíme odtlačok a v laboratóriu urobia nový zub, vysvetľoval mi lekár čo bude nasledovať.



Pracujem z domu, nikam nechodím, je karanténa. Chvíľu teda vydržím aj keď vyzerám ako zombie. Doma ma však čakala nová správa, bude porada. Všetci príďte, potrebujeme osobne prebrať a dohodnúť nejaké veci, srdečne nás pozýval šéf. Tak to bol šok, takto pôjdem medzi ľudí? Ale potom sa v mojom adrenalínom vystresovanom mozgu rozjasnilo – musíme mať rúško.

Tretí príbeh

Ak vynecháme obchodné reťazce, väčšina predajní sa špecializuje na konkrétny sortiment. Má to logiku, ak potrebujete kozmetiku, navštívite drogériu, pretože tam jej je najväčší výber. Rôzne ceny, rôzne značky, rôzna kvalita. Topánky, kabelky majú svoje miesta, hrnce, taniere a príbory tiež. V ponuke sú aj pozitívnejšie obchody, napríklad so svadobnými šatami. Predajú alebo požičajú vám tu nielen šaty, ale aj ozdobu na auto, "pierka" pre svadobčanov, šatočky pre malé družičky a aj vankúšik na obrúčky. Živé aj umelé kvety sú v kvetinárstve bežná ponuka doplnená interiérovými doplnkami. Športové odevy, náradie pre zdravý životný štýl, tenisky rôznych značiek, účelu aj ceny majú svoje hniezda, kde ich nájde každý kúpychtivý tvor.



V bižutérii sa ozdobíte vy, v galérii nakúpite pre ozdobu bytu to, čo v nábytkárstve nebolo. Možno je aj príliš veľa toho, čo potrebujeme pre život v dnešnom svete. Kedysi boli domy menšie, viac ľudí v nich a menej nábytku aj šiat.



Život bol pomalší, bez rýchlych áut, bez online spojenia, bez fotografií každodenného jedla na instagrame. Svet sa zmenil. Kde sa všetky tie veci berú?

Vyrábajú ich predsa v Číne. To je továreň moderného sveta. A aj ich predajne sú toho dôkazom. Oni nedelia sortiment, ponúkajú všetko. Na jednom mieste sa oblečiete bielizňou počnúc a topánkami či zimným kabátom končiac. Nakúpite hrnce, varešky, kvetináče, smetiak do kuchyne aj deky do spálne, reprodukcia veľká ako svet vám doma zakryje celú stenu, nezabudnite na rohožku pred dvere a zvonkohru nad ne. Tu majú všetko.

Aj rúška. Promptne reagujú na požiadavky trhu a ponúkajú pre deti aj pre dospelých, obrázkové, biele, aj čierne, jednorazové, ozdobené ligotavými kamienkami. Ak ste videli rúška v inom obchode, majú tak zo tri druhy. Ale tu nie, neviete si vybrať z toľkých možností. Môžete mať ku každému outfitu, podľa nálady, počasia alebo inej ľubovôle. Skrátka, tu majú všetko.

PS: Vlastne nie, pre knihu musíte inam.