O čom sa len šepkalo, je už skutočnosťou

Nové Zámky posilnili dvaja mladí bratia z Kanady.

28. dec 2020 o 11:08 Roman Guliš

Mužstvo Býkov posilnili kanadskí bratia Brandt a Graeme Clarkeovci.

Sedemnásťročný obranca Brandt Clarke patrí medzi najväčšie talenty vo svojom ročníku. Patrí do úzkeho okruhu hráčov, ktorí sú kandidátmi na draftovú jednotku NHL v roku 2021. Uplynulú sezónu obliekal dres Barrie Colts v OHL. Jeho o dva roky starší brat Graeme už patrí organizácii New Jersey Devils, ktorá ho draftovala minulý rok v treťom kole. Uplynulé tri sezóny obliekal dres Ottawa 67’s v OHL. Pre oboch bude pôsobenie v Nových Zámkoch premiérovým na starom kontinente.

“Chcel by som sa stať oporou mužstva. Hoci budem najmladším hráčom v tíme, chcem byť niekým, na koho sa bude spoliehať útok i obrana. Spolu s bratom sme sledovali posledné hry Nových Zámkov, takže si myslím, že by sa dalo povedať, že nejakými základnými znalosťami o lige disponujeme. A z toho, čo sme videli, vyzerá intenzita a nasadenie mužstiev naozaj dobre. V Európe som bol už dvakrát v rámci mládežníckych reprezentačných turnajov,” ozrejmil po príchode na juh Slovenska mladší z bratov Clarkeovcov. Je si vedomý, že sa na jeho osobu bude upriamovať zrak širšej hokejovej verejnosti i médií, no nepripúšťa si to. “Myslím, že som si zvykol mať na sebe veľa očí. už ma to skutočne nezaťažuje. Keď som na ľade, nemyslím na nič iné ako na to, čo musím urobiť, aby som pomohol tímu zvíťaziť.”

O niečo skúsenejší z bratov Graeme už na Slovensku bol, o krajine teda mal aspoň základné informácie. “Keď som mal dvanásť rokov, bol som v Bratislave na hokejovom turnaji. Bolo leto a svoj pobyt na Slovensku som si užíval. Som skutočne nadšený, že sa teraz môžem vrátiť. Počul som o meste a novozámockom tíme veľa dobrých vecí. Preto, keď prišiel agent s možnosťou, aby sme spolu s bratom hrali za Nové Zámky, neváhali sme. Bude to dobré pre náš rozvoj a verím, že spoločnými silami pomôžeme klubu k úspechu.”