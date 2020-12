V kádri Býkov dve zámoeské posily.

Americký obranca a kanadský útočník sa do tréningového procesu zapoja už dnes.

20. dec 2020 o 12:04 Roman Guliš

Vedenie HC Nové Zámky sa dohodlo na spolupráci s dvojicou zámorských hráčov. Obranné rady Býkov posilní americký obranca Jeffrey King, do útoku prichádza kanadský center Slater Doggett. Do tréningového procesu by sa mali zapojiť v nedeľu.

Dvadsaťštyriročný Jeffrey King pochádza z Michiganu, v juniorskom veku hrával v Ontario Hockey League, v organizácii Sarnia Sting strávil štyri sezóny. Väčšinu doterajšej seniorskej kariéry pôsobil v East Coast Hockey League, kde obliekal dresy Orlanda Solar Bears, Bramptonu Beast, Fort Wayne Komets a naposledy Idaha Steelheads. Zahral si však aj vo farmárskej American Hockey League, kde na dva zápasy nastúpil za Toronto Marlies. V uplynulej sezóne odohral za Steelheads 43 stretnutí, strelil 6 gólov a dovedna nazbieral 22 kanadských bodov. Nové Zámky pre neho budú prvým európskym pôsobiskom.

Dvadsaťšesťročný Slater Doggett sa narodil v Oakville v kanadskom Ontáriu. Taktiež si prešiel Ontario Hockey League, kde dve sezóny nastupoval za Kingston Frontenacs a jednu za Windsor Spitfires. Prvú seniorskú zastávku absolvoval na Aljaške, za Alaska Aces nastúpil na 6 stretnutí v rámci ECHL. Následne sa vrátil do Kingstonu, kde popri štúdiu na univerzite hájil farby Queen’s University v univerzitnej súťaži USports. Po úspešnom štúdiu dohral sezónu 2018-19 v ECHL v klube Florida Everblades. Uplynulý ročník už pôsobil v Európe – za talianske Sterzing/Vipiteno odohral 44 zápasov, strelil 42 gólov a nazbieral dovedna 86 kanadských bodov. Stal sa najlepším strelcom a druhým najproduktívnejším hráčom Alpskej hokejovej ligy. Reprezentačný dres si obliekol na Univerziáde.