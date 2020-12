Policajtov chcel nakaziť Covidom-19: Najprv skončil v novozámockej nemocnici, už je v cele

Pomoc polície potrebovala zúfalá žena. Jej priateľ rozbíjal nábytok, neskôr chcel nakaziť policajtov.

18. dec 2020 o 12:20 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Zúfalá žena potrebovala pomoc polície. Zavolať ich mala na pomoc, kvôli svojmu priateľovi. Ten vraj doma vyvádzal, v čase telefonátu už rozbil aj stôl v kuchyni.

"Policajti po príchode na miesto zistili, že 33-ročný muž je značne pod vplyvom alkoholu a navyše covid pozitívny. To sa aj snažil pred prítomnými policajtmi prezentovať a popri nadávkach so slovami „bodaj by ste sa aj vy nakazili“ na nich zámerne kašľal a pľul im do tváre," informovala polícia na sociálnej sieti.

Muži zákona ďalej upresnili, že muž výzvy polície odignoroval. "Boli proti nemu použité hmaty a chvaty sebaobrany a následne bol z dôvodu jeho zlého psychického stavu prevezený do novozámockej nemocnice," upresnili policajti.

Prípad vyšetrujú ako zločin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.



"Podozrivý muž bol už medzičasom prepustený z nemocnice a momentálne je za dodržania všetkých hygienických opatrení umiestnený v policajnej cele," uzavrela polícia.

