Súdržnosť môže byť ich veľkou zbraňou

Pre Nesvadčanov je hrať štvrtú ligu cťou.

15. dec 2020 o 17:23 Roman Guliš

Kuriozitou v ŠK Nesvady je, že súčasné vedenie klubu tvoria aktívni hráči. Jedným z nich, s Gabrielom Hengericsom sme sa porozprávali počas zimnej prestávky, ktorá sa začala kvôli pandémii oveľa skôr, ako to bolo v pláne.

Pri lopte hráč i funkcionár ŠK Nesvady v jednej osobe Gabriel Hengerics. (zdroj: Kitty Nemesová)

Predchádzajúcu sezónu zrušil COVID. Ako ste sa vlastne dostali k možnosti hrať 4. ligu?

Jednoducho povedané, k tejto možnosti sme sa dostali ako slepé kura k zrnu. Treba podotknúť, že súčasné vedenie nášho klubu ŠK Nesvady sa skladá z aktívnych hráčov. Hrávame za modro-biele farby už od základnej školy, vždy sme túžili po tom, aby sme sa videli čo najvyššie, nech sme už hrali v ktorejkoľvek vekovej kategórii. Verili sme v to, že keď to budeme robiť srdcom, férovo a s presvedčením, tak raz nás šťastena musí stretnúť. Podľa toho sme vyberali aj hráčov a trénerov. Takým spôsobom sme vystupovali voči našim fanúšikom a ďalšej verejnosti. V podstate sme jedného dňa dostali telefonát od zväzu, že vzhľadom na súčasnú situáciu ďalších klubov, by tu bola možnosť pre nás postúpiť do IV. Ligy z piateho miesta, na ktorom sme figurovali v V. lige pred vypuknutím pandémie.