S helvétskym krížom a slovenským srdcom

Novozámocký hokejbalista pôsobí vo Švajčiarsku.

14. dec 2020 o 17:25 Roman Guliš

Príbeh novozámockého hokejbalistu Mária Paulíka, ktorý sa rozhodol skúsiť šťastie v krajine helvétskeho kríža. Vidieť Švajčiarsko odporúča každému.

Pohľad Mária Paulíka zo striedačky (zdroj: PS)

Do Nitry prišiel na turnaj aj švajčiarsky klub

V sobotu 22. augusta 2019 som sa aj napriek horúcemu počasiu rozhodol urobiť si malý výlet do Nitry. Na novom útulnom hokejbalovom štadióniku pod Zoborom sa totiž konal medzinárodný hokejbalový turnaj. Svoju účasť na ňom potvrdil aj ambiciózny švajčiarsky tím Sierre Lions. Sierre – mesto vo Švajčiarsku patriace pod francúzsky kantón Valais (Wallis) sa stalo druhým domovom pre nášho bývalého žiaka SOŠ HSaO Nové Zámky Mária Paulíka.

Práve, keď som si sadol na tribúnu vrcholil súboj Sierre Lions s Pruským o postup zo skupiny. Asi päť minút pred koncom Mário rozvážnou prihrávkou nachádza „benjamínka“ v tíme Levov Coretina Naga a ten chladnokrvne skóruje. Pruské sa neskôr rozhoduje hrať power -play . Vytvárajú si tlak. Avšak oranžovej loptičky sa zmocňuje hráč s číslom 66 , ktorého kamaráti volajú Majky a definitívne strelou cez celé ihrisko do prázdnej bránky rozhoduje zápas.